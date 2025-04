Nuovo gioco inclusivo al Giardino dell’Orticoltura

Firenze, 9 aprile 2025 - È stato inaugurato ieri al Giardino dell’Orticoltura di Firenze un nuovo gioco inclusivo pensato per bambini di ogni abilità. Si tratta di un’attrezzatura innovativa, realizzata in materiali ecosostenibili, che permette a tutti i piccoli di divertirsi insieme, senza alcun tipo di barriera o distinzione. L’iniziativa, promossa dal Lions Club Firenze, si colloca accanto all’area fitness donata in occasione del 70° anniversario dello stesso club, e rientra in un più ampio progetto di sostegno e valorizzazione della comunità fiorentina. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessora allo Sport del Comune di Firenze Letizia Perini, il Presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro, il team tecnico che ha lavorato alla realizzazione dell’intervento, oltre al primo vice governatore del Distretto 108LA Lions della Toscana Gilberto Tuccinardi e una ricca rappresentanza di soci Lions. «Era necessario dotare questa zona di un gioco che consentisse ai bambini di divertirsi tutti insieme, senza esclusioni – ha spiegato Rosanna Romellano, presidente del Lions Club Firenze –. Questo gioco è molto originale e non si trova facilmente, inoltre è pensato e progettato nel pieno rispetto dell’ambiente, grazie all’uso di materiali ecosostenibili. Siamo felici di aver contribuito nuovamente all’ampliamento dei servizi destinati alla comunità». L’assessora Perini ha voluto sottolineare l’importanza di un progetto che punta all’inclusione e al benessere dei più piccoli, ricordando come l’installazione del nuovo gioco, insieme agli attrezzi sportivi già presenti, renda il Giardino dell’Orticoltura un luogo sempre più aperto e inclusivo. «Grazie a questo nuovo gioco – ha detto – il parco diventa ancora più accogliente, portando un messaggio importante a tutta la città. Dalla donazione degli attrezzi per i 70 anni del Lions, si è arrivati a un altro servizio essenziale: un gioco inclusivo rivolto ai bambini, invitandoli a divertirsi insieme». Caterina Ceccuti