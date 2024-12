Firenze, San Lorenzo dà il via al suo Natale con laboratori a tema, musica e tanti eventi

Firenze, 6 dicembre 2024 - Con l'accensione delle luminarie San Lorenzo dà il via al suo Natale con luci, musica e colori per festeggiare l’arrivo delle feste e una novità: il piano terra e il primo piano del Mercato Centrale, con la collaborazione delle associazioni del quartiere, per il primo anno propongono un programma di iniziative congiunto che farà vivere la magia delle festività. Il via al Natale di San Lorenzo è stato dato oggi con la tradizionale accensione delle luminarie che si è svolta alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini, del segretario generale della Camera di commercio di Firenze Giuseppe Salvini, del presidente del piano terra del Mercato Centrale Massimo Manetti e del direttore del primo piano del Mercato Centrale Firenze Amedeo Gisone.

Si comincia sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre, a partire dalle 10.30, al primo piano i bambini potranno partecipare a un laboratorio e lasciarsi guidare da un’esperta di origami per realizzare la propria letterina di Babbo Natale che gli consegneranno il weekend successivo. Domenica 8 dicembre alle ore 12 come da tradizione, l'associazione I Sopravvissuti del San Lorenzo, inaugura il presepe in piazza San Lorenzo. Il tema di questo anno è estremamente attuale: "No alle guerre nel mondo" il titolo scelto dagli ambulanti. Sabato 14 dicembre si entra nel vivo delle festività con l'angolo di Babbo Natale del Mercato Centrale. Sia al piano terra che al primo piano i più piccoli troveranno un corner addobbato a tema e una cassetta per le letterine a cui affidare il proprio desiderio.

Non è finita qui. Sabato 14 dicembre al piano terra inaugura il presepe, promosso dal vicariato di San Giovanni, all'interno dell'iniziativa "Metti un presepe in vetrina". La Natività sarà visitabile all'interno dello spazio del Consorzio dello Storico Mercato Centrale fino a lunedì 6 gennaio. Domenica 22 dicembre, a meno di due giorni dalla vigilia, presso l'ingresso del Mercato Centrale di via dell'Ariento, un carretto, accompagnato da cori natalizi, accoglierà i clienti caldarroste e vin brulè. Il gran finale del Natale il 12 gennaio (ore 16) presso il ristorante Da Pinocchio in piazza del Mercato Centrale con la tombolata a cura dell'associazione Insieme per San Lorenzo. In palio tanti premi messi a disposizione dai commercianti del quartiere.

“I nostri mercati cittadini custodiscono pezzi importanti della storia e dell’identità fiorentina, grazie ad attività tradizionali e al tempo stesso alla capacità di innovare profondamente i luoghi del commercio – dice l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini – il Mercato Centrale conferma e rilancia ogni volta il proprio protagonismo in città, in questa occasione con l’illuminazione che in questo Natale contribuisce a rendere Firenze ancora più bella, e con un programma di iniziative organizzate assieme ai negozi della zona, che renderanno San Lorenzo ancora più vivo e attrattivo per i fiorentini. Gli imprenditori del mercato hanno una capacità consolidata e riconosciuta a livello internazionale che ci ha portato nelle scorse settimane a Barcellona ad incontrare gli amministratori cittadini e gli esercenti della Boqueria, per proporci assieme come capofila di una rete di mercati di tutto il mondo per progetti di scambio e di valorizzazione, con l’obiettivo di un riconoscimento da parte dell’Unesco”.

"Con questo calendario di iniziative vogliamo valorizzare luoghi, spazi della cultura, della tradizione e del folklore e soprattutto dire grazie alla città che ci accoglie e ai fiorentini che continuano a sceglierci. Voglio ringraziare tutte le associazioni di commercianti, ambulanti e residenti che hanno collaborato con noi per organizzare il Natale di San Lorenzo che, per il primo anno, ci vede insieme al primo piano del Mercato Centrale. Siamo sicuri che questo sia solo il primo evento di un rapporto di collaborazione che ci vedrà impegnati insieme, nella stessa direzione, per valorizzare e rendere sempre più vivo il nostro quartiere" sottolinea Massimo Manetti, presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale.

"Sono entusiasta di questa nuova collaborazione tra il piano terra e il primo piano del Mercato Centrale. Due anime delle città che uniscono le proprie forze per il quartiere e soprattutto per Firenze. Ringrazio il presidente Massimo Manetti, tutti i collaboratori, i residenti e i commercianti che hanno collaborato per la riuscita dell'iniziativa. Sono sicuro che questo sarà solo il primo evento che ci vedrà insieme e il primo passo di un luogo percorso di collaborazione", le parole di Umberto Montano, presidente del Mercato Centrale - primo piano.