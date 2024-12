Natale nei musei di Firenze: ecco il programma completo

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, Firenze si immerge nell’incanto delle festività natalizie con un ricco programma di iniziative nei Musei Civici Fiorentini, a Palazzo Medici Riccardi e in città. Grazie alla collaborazione tra i Musei Civici, Muse e la Città Metropolitana di Firenze, le famiglie, i bambini e i visitatori potranno vivere un’esperienza unica tra arte, musica e tradizioni natalizie.

La Casetta di Babbo Natale e le letterine dei desideri Dal 7 al 24 dicembre a Palazzo Vecchio, nel Teatrino del Cortile della Dogana, sarà allestita la Casetta di Babbo Natale, dove i bambini potranno scrivere e imbucare le loro letterine dei desideri in una speciale cassetta postale. Le lettere saranno spedite direttamente al quartier generale di Babbo Natale a Rovaniemi, in Finlandia. Cinque letterine saranno estratte a sorte, e i vincitori riceveranno un ingresso gratuito a uno dei laboratori di Muse Babbo Natale sarà presente nei fine settimana per accogliere i più piccoli.

Passeggiate in carrozza e trenini nel parco Torna anche Passeggiando in Carrozza, che offrirà ai bambini dai 3 ai 10 anni (accompagnati da un adulto) la possibilità di attraversare il centro storico di Firenze a bordo di una carrozza trainata da due splendidi cavalli bianchi (attività gratuita in programma nei giorni 8, 14, 15, 29, 30 dicembre, 1, 4, 5, 6 gennaio dalle 15 alle 18, ogni 30 minuti). Il percorso prenderà avvio dal cuore della città, piazza della Repubblica, per attraversare poi le vie del centro cittadino scoprendone la storia e ammirandone le principali architetture, con un’attenzione speciale ai musei cittadini. L’attività Passeggiando in Carrozza è prenotabile esclusivamente a questo link. Torna poi, al Parco delle Cascine, il Trenino nel parco: i bambini dai 3 ai 10 anni potranno vivere un’esperienza unica, saranno infatti coinvolti, a bordo di uno speciale trenino (che partirà dall’inizio di viale Abramo Lincoln), in un percorso a tappe alla scoperta di questa importante oasi verde della città, che vanta una storia plurisecolare e cela curiosità appassionanti: al termine dell’itinerario, il premio per tutti sarà nientedimeno che… l’incontro con Babbo Natale nell’omonimo Villaggio in piazzale Vittorio Veneto (attività gratuita in programma 8, 14, 15, 21, 22, 23 dicembre, 4, 5, 6 gennaio, dalle 15 alle 18; il 16 e il 23 dicembre anche dalle 10 alle 13. Durata ca. 50 minuti). L’attività Il trenino nel parco è prenotabile esclusivamente a questo link.

Concerti e visite speciali nei musei A Palazzo Vecchio nei sabati 14, 21, 28 dicembre e 4 gennaio dalle 16.30 alle 18.30 in cortile risuonerà la magia di Armonie di Natale, concerti per pianoforte (gratuito senza prenotazione), mentre negli altri musei sono previsti suggestivi interventi musicali la domenica pomeriggio alle 15 (Museo Bardini, Museo Novecento, Santa Maria Novella, Murate Art District), grazie alla collaborazione con il Conservatorio Cherubini, l’Orchestra da camera fiorentina e la Scuola di musica di Fiesole. A Palazzo Vecchio, le tradizioni del Ceppo Mediceo rivivranno con allestimenti dedicati e attività per grandi e piccini. Una piramide decorata con regali e candele farà da cornice al racconto delle usanze natalizie alla corte dei Medici, trasportando i visitatori indietro nel tempo.

Tornano nei musei anche le visite e le attività a tema natalizio, da Corte in Festa (per famiglie con bambini 4-10 anni, nei fine settimana 14-15 e 21-22 dicembre, tutti i giorni dal 26 dicembre al 7 gennaio) e Squisita scoperta. Il Granducato di Toscana e la via del cioccolato (per famiglie con bambini dagli 8 anni, nei giorni 27 e 29 dicembre, 3 e 5 gennaio). In programma anche i richiestissimi Percorsi a lume di torcia: per piccoli e grandi sarà possibile esplorare i musei cittadini in un’atmosfera speciale e conoscerne le meraviglie grazie alla luce, che regalerà alla vista i capolavori del Museo Stefano Bardini (20 dicembre h17.30 per famiglie con bambini 8-12 anni e h19 per giovani e adulti), a Santa Maria Novella (27 dicembre h17.30 per famiglie con bambini 8-12 anni e h19 per giovani e adulti) e a Palazzo Medici Riccardi (3 gennaio h19 per famiglie con bambini 8-12 anni e alle 21 per giovani e adulti).

Inoltre, in occasione delle festività natalizie i Musei Civici Fiorentini e Muse, in collaborazione con la Regione Toscana e con Unicoop Firenze, propongono alle famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni un’occasione per trascorrere le giornate di vacanza scolastica in modo piacevole e fruttuoso: nelle giornate del 23, 27 e 30 dicembre, 2 e 3 gennaio (anche prenotando giornate singole) sarà infatti possibile prendere parte al Winter Camp presso il Museo Novecento, che permetterà di sviluppare nuove conoscenze sull’arte e nello stesso tempo di allenarsi con la lingua inglese.

Natale ed Epifania a Palazzo Medici Riccardi È un programma speciale quello previsto a Palazzo Medici Riccardi per le vacanze natalizie, con la finalità di offrire al pubblico un programma di esperienze piacevoli tanto ai cittadini quanto ai visitatori occasionali. La Città Metropolitana di Firenze e la Fondazione Muse, in aggiunta alle visite e ai percorsi guidati in programma tutti i fine settimana, presentano infatti un calendario di iniziative rivolte a piccoli e grandi per vivere la magia delle feste all’insegna dell’arte. Si comincia domenica 8 dicembre, quando prenderanno il via i giochi di luce concepiti nell’ambito dell’evento cittadino Firenze Lights Up e sarà acceso l’Albero di Natale, realizzato grazie alla collaborazione con la Protezione Civile di Firenze e con il Liceo artistico Leon Battista Alberti. Si prosegue domenica 15 dicembre con un doppio appuntamento firmato Roberto Innocenti, celebre illustratore che, dopo aver esposto i suoi lavori nei mesi scorsi in palazzo, apre le pagine della sua incantevole interpretazione di Un canto di Natale (La Margherita edizioni): alle 10.30 ci sarà la lettura animata del racconto di Charles Dickens, mentre alle 12 lo stesso artista affiancherà i partecipanti per un laboratorio artistico ispirato alle sue illustrazioni.

Ancora, domenica 22 dicembre sarà la volta di un’edizione straordinaria di Musei in Musica, progetto sviluppato in collaborazione con l’orchestra filarmonica La Filharmonie: in questa occasione protagonista sarà la Cappella dei Magi: dopo una visita all’ambiente il pubblico prenderà parte a un viaggio musicale, come quello affrontato dai tre Re, nelle sonorità natalizie e invernali: dal Kaddish, antica preghiera ebraica, nella versione di Maurice Ravel, all'Inverno di Antonio Vivaldi, all’Ave Maria di Franz Schubert fino al celebre Stille Nacht (violoncelli: Stefano Aiolli e Amelia Sharp). Infine lunedì 6 gennaio tutti i bambini dai 6 ai 10 anni sono invitati a prendere parte a un’attività artistica centrata proprio sull’Epifania e sulla festa dei Magi in età rinascimentale, di cui i membri della famiglia Medici furono protagonisti (alle h10 e alle h11.30). Tutte le attività prevedono il pagamento del biglietto di ingresso al museo (€10 intero, €7 ridotto 18-25 anni; studenti universitari, gratuito 0-17 anni; guide turistiche abilitate; giornalisti accreditati; disabili e loro accompagnatori; membri ICOM, ICOMOS e ICCROM) e dell’attività (€2 per i residenti di Città Metropolitana di Firenze, €4 per i non residenti nella Città Metropolitana di Firenze). Riduzione 2 x 1 soci Unicoop Firenze. Si ricorda che oltre al percorso museale sono attualmente visitabili le esposizioni E fu sera e fu mattina. La natura negli scatti di Valter Bernardeschi (fino al 7 gennaio) e Felice Carena. Vivere nella pittura(fino al 16 febbraio).