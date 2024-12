La magia dell’artigianato raddoppia a Firenze per il Natale

Firenze, 5 dicembre 2024 - Quest’anno, in occasione del Natale, Artefacendo, la mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale di Firenze, raddoppia il suo appuntamento. Oltre al consueto sabato, l’evento si terrà anche la domenica: il 7 e l’8 dicembre, dalle ore 10 alle 20, in piazza dei Ciompi. Parteciperanno ad Artefacendo, si legge in una nota, "31 artigiani di diversi settori dell’artigianato artistico. Bijoux, oggettistica in legno e ceramica, palline natalizie decorate a mano, quaderni e agende artigianali, borse, oreficeria, moda, collage, dipinti, pelletteria, home decor e illustrazioni: ogni stand offrirà oggetti esclusivi, ideali per chi è alla ricerca di regali originali e personalizzati. Ma Artefacendo non è solo una mostra mercato. Gli artigiani, infatti, condivideranno con il pubblico i loro segreti, mostrando dal vivo le fasi più affascinanti del loro processo produttivo, trasformando Piazza dei Ciompi in un laboratorio a cielo aperto".