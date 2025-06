Firenze, presentazione del libro 'Gli animali ci salvano' di Alberto Brandi

Firenze, 3 giugno 2025 – È appena uscito in tutte le librerie italiane 'Gli animali ci salvano' (Salani), il primo libro di uno dei veterinari più amati d'Italia, Alberto Brandi, scritto con la regista e autrice Rai Elena Giogli. Venerdì 6 giugno alle ore 18:30 il volume sarà presentato alla libreria Giunti al Punto – Odeon di Firenze, in piazza Strozzi, in un evento speciale che unisce l’amore per gli animali e per le belle storie di vita.

Gli autori dialogheranno con la giornalista Letizia Cini e con Gianfranco Monti, noto presentatore ed ex inviato de Le Iene. Il testo nasce da una storia vera: Alberto Brandi, amatissimo veterinario toscano, può vantare tra i suoi clienti più affezionati anche Lorenzo Jovanotti e Andrea Scanzi, che hanno voluto firmare la prefazione del volume. Da oltre trent’anni attivo a Castiglion Fiorentino, è noto per la sua instancabile attività a favore degli animali (dal 2019 riesce a far adottare oltre 250 gattini abbandonati ogni anno) per la sua presenza ironica e irresistibile sui social, dove racconta con umanità la sua quotidianità.

Durante un lungo ricovero per una grave polmonite da Covid-19, Brandi ha iniziato a pubblicare su Facebook dei post che ripercorrevano i ricordi degli animali che avevano incrociato la sua vita. Quei racconti, nati in un momento drammatico e diventati presto virali, sono diventati un “diario di bordo” capace di commuovere e far sorridere migliaia di lettori.

Il libro si presenta come una raccolta di storie vere in cui ogni protagonista è un animale speciale: cani, gatti, cavalli, cerbiatti, tassi, alpaca, cincillà, piccioni e pesciolini. Storie per tutti, che vanno dritte al cuore e che fanno ridere, commuovere, riflettere, mentre ci ricordano quanto gli animali siano capaci di insegnarci a vivere meglio.

Alberto Brandi

La trama. Durante una degenza ospedaliera in cui si trova a lottare tra la vita e la morte, un veterinario ripensa a tutti gli animali che in tanti anni hanno riempito le sue giornate. C’è la gattina Minni, trovata per strada e divenuta compagna di mille avventure negli anni dell’infanzia. C’è il cane Arturo, un cucciolo pelle e ossa che il suo padrone voleva far sopprimere. C’è il vitello David, fatto nascere in una stalla di montagna in una delle sue avventurose trasferte da ‘veterinario di campagna’ alle prime armi. E insieme a loro ci sono cavalli, tassi, cerbiatti, alpaca.

Quel veterinario è Alberto Brandi e la sua è una vita semplice ma a suo modo straordinaria. Vive a Castiglion Fiorentino dove è conosciuto per il suo ambulatorio veterinario, ma anche per il ruolo da mediatore nel far adottare ogni anno centinaia di animali abbandonati o in cerca di una famiglia. L’idea di questo libro nasce durante il suo ricovero nel reparto Covid-19 dell’ospedale di Arezzo dove rimane per quindici giorni in terapia sub-intensiva, a causa di una polmonite bilaterale. Aggrappandosi al ricordo di questi amici speciali capisce una cosa fondamentale: nel corso della sua vita ha salvato tanti animali ma in realtà sono stati loro a salvare lui, ogni giorno. Perché gli animali sono qui apposta, sembra dirci, per salvarci e per renderci persone migliori.

A firmare il libro insieme a Brandi è Elena Giogli, regista e autrice Rai, recentemente premiata come dal club Inner Wheel per il suo impegno in ambito culturale, è regista del documentario “Il custode della memoria”, un’opera pluripremiata in Italia e all’estero. La copertina del libro è opera della giovane artista Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti. Un’occasione unica dunque per incontrare gli autori e condividere l’amore per gli animali e per la lettura. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.