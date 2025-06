Firenze, arriva Shiva in concerto al Mandela Forum

Firenze, 4 giugno 2025 – Shiva approda sabato 7 giugno al Mandela Forum. L’attesa tappa fiorentina di Angels&Demons, il tour prodotto da Vivo Concerti che vedrà Shiva sul palco dei principali palazzetti italiani a giugno e a luglio.

I biglietti (da 48 a 70,15 euro) sono disponibili online su www.vivoconcerti.com, www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Si recupera il concerto previsto lo scorso 8 marzo, restano validi i biglietti che riportano tale data. Dopo il successo di Milano Demons (certificato quadruplo platino) e Santana Season (certificato platino), Shiva è tornato sulle scene con Milano Angels (Milano Ovest/Columbia Records/Sony Music) pubblicato lo scorso settembre, certificato disco di platino e che nella sua prima settimana di uscita si è subito posizionato nella Top 50 italiana di Spotify e Apple con tutti i 18 brani.

Nato a Legnano, è cresciuto nell'hinterland di Milano, a Corsico. Per un breve periodo si è trasferito in Toscana, regione in cui si avvicina alla street art e alla musica, in particolare al rap e al punk. Riguardi agli esordi, Shiva ha iniziato la sua carriera musicale all'età di 15 anni, pubblicando il suo primo EP La via del guerriero nel 2014 e a dicembre 2013 è uscito anche il mixtape Ogni giorno, diffuso unicamente su SoundCloud.

Nel 2015 ha pubblicato il suo primo video autoprodotto del brano Cotard Delusion. Nello stesso anno ha firmato un contratto con l'etichetta discografica romana Honiro Label, con la quale ha fatto uscire il suo primo album Tempo anima nel 2017; a settembre Shiva è tra le collaborazioni dell'album Ogni maledetto giorno di Mostro, cantando nel brano Amore sporco. Nel marzo 2018 pubblica il secondo album Solo. Ma è solo l'inizio di tutta una serie di successi. Prevendite biglietti: Bitconcerti www.bitconcerti.it (tel. 055.667566), Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101). Nei punti prevendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804).