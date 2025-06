Sull'Appennino tosco-romagnolo torna 'In mezzo scorre il fiume'

Firenze, 4 giugno 2025 - Un'estate all'insegna della cultura e del rispetto ambientale con percorsi artistici fra le valli dell'Appennino tosco-romagnolo attraverso i fiumi Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno e Senio scendendo fino alla pianura: torna dall'8 giugno il festival itinerante In mezzo scorre il fiume diretto da Luisa Cottifogli. "L'idea del Festival è nata 6 anni fa - ha spiegato Cottifogli - da una lotta ambientale contro il disboscamento indiscriminato sui nostri fiumi: ho scelto di sensibilizzare le persone alla bellezza dei nostri territori attraverso la bellezza artistica". Quest'anno oltre alla musica vera e propria si incontrerà la Land Art, si potrà partecipare a sound-walking in natura, a sedute di yoga e meditazione presso una cascata o assieme ad animali come gli alpaca, di Qi Gong all'ombra delle querce, si ascolteranno composizioni musicali nate con i suoni di natura attraverso l'elettronica. Il messaggio, condiviso con i comitati del Tess (Transizione Energetica Senza Speculazione), che questa nuova edizione del festival vuole portare a tutti è mutuato da un antico proverbio amerindio: La Terra non è un'eredità ricevuta dai nostri Padri, ma un prestito da restituire ai nostri Figli. Il programma parte dalla sezione Tradizioni, dedicata alle tradizioni sia locali che provenienti da altri territori, e spesso in dialogo con la contemporaneità: si comincia l'8 giugno a Monzuno, dove l'ensemble femminile Mulieris Voces propone un viaggio nel tempo e nel mondo tra sacro e profano. Un altro viaggio sonoro è previsto il 15 giugno tra le tradizioni musicali della Provenza, dell'Italia e del Mediterraneo, grazie a Con le pive nel sacco, concerto di Zampogne Zampanò Trio in un suggestivo campo di lavanda nel comune di Brisighella. Il giorno più lungo dell'anno, il 22 giugno, si celebra al Borgo di Vicchio con un concerto a ballo del duo Fragole e Tempesta, nato per tramandare le musiche e i balli della montagna emiliana e gli usi e i costumi legati alle stagioni e alla terra. In mezzo scorre il fiume prosegue fino al 14 settembre con oltre 20 eventi gratuiti.