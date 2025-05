Allevi, Bertè, Vecchioni, Diodato: parco di Pratolino in note col Musart Festival

Firenze, 23 maggio 2025 – Dal sound ribelle di Loredana Bertè al cantautorato doc di Roberto Vecchioni, dal pop in salsa partenopea di Nino D’Angelo alle atmosfere raffinate di Diodato. E poi, la classica contemporanea di Giovanni Allevi con l’Orchestra Sinfonica Italiana e l’attesa reunion dei Gatti Mézzi.

Grandi ospiti e imperdibili anteprime per l’edizione 2025 del Musart Festival, realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze e in programma dal 17 luglio nel Parco Mediceo di Pratolino, meraviglioso complesso monumentale adagiato sulle colline di Firenze, a pochi chilometri dal centro: inserito tra i siti patrimonio dell’Unesco e dominato dal Colosso dell’Appennino del Giambologna, il parco e la sua secolare villa vantano oltre cinquecento anni di storia. Qui i Medici organizzavano spettacoli ed eventi a beneficio della loro corte. Il complesso è oggi proprietà della Città Metropolitana di Firenze.

Giovedì 17 luglio (ore 21,15) sarà Nino D’Angelo a inaugurare la grande arena en-plein-air del Musart Festival: l’eterno scugnizzo celebrerà oltre 40 anni di carriera ripercorrendo i grandi successi, da “Popcorn” a Patatine, da “A’ Discoteca” a “Maledetto Treno”, nell’ambito del tour “I Miei Meravigliosi Anni '80 - Estate 2025”.

Attesissimo il live di Diodato, venerdì 18 luglio (ore 21,15) sempre al Parco Mediceo di Pratolino: cantautore intenso e ricercato, tra i più apprezzati del nuovo pop italiano, Diodato proporrà un concerto che è un climax ascendente in cui l’artista vibra con il suo pubblico, fino a diventare un corpo unico.

E c’è la tappa al Musart Festival di Firenze tra i quattro concerti-evento che vedranno protagonista Giovanni Allevi, affiancato in questo tour “Summer MMXXV” dall’Orchestra Sinfonica Italiana: sabato 19 luglio il “filosofo del pianoforte” presenterà in prima mondiale il “Concerto MM22 per Violoncello e Orchestra”, un inno alla forza e alla rinascita scritto durante la sua lotta contro il mieloma multiplo.

“50 da ribelle” è invece il tour che riporterà dal vivo Loredana Bertè: l’artista sarà in concerto lunedì 21 luglio al Parco Mediceo di Pratolino. “Credevate che i festeggiamenti per i miei 50 anni di carriera fossero finiti? La festa continua anche nel 2025 con un nuovissimo tour: libero, sincero, ribelle come sono sempre stata – ha scritto Loredana sui suoi canali social nell’annunciare il tour - sul palco con me la mia inseparabile e potente super band Bandabertè. Quest’anno ci saranno anche tante altre sorprese”.

Già protagonista di uno straordinario concerto nell’edizione passata, Roberto Vecchioni tornerà a Pratolino mercoledì 23 luglio, nell’ambito del tour estivo “Tra il silenzio e il tuono”: un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi, in cui i brani del nuovo album “L’Infinito” si intrecceranno ai classici del cantautore, in una narrazione sospesa tra musica, parole e immagini.

I concerti di Musart si chiuderanno giovedì 24 luglio con la reunion dei Gatti Mézzi. Dopo 7 anni di stop, Francesco Bottai e Tommaso Novi torneranno a inebriarci con il loro cantautorato irriverente e colto, un sound intriso di jazz e swing su cui galleggiano personaggi e leggende di una Toscana d’antan. Per l’occasione saranno sul palco anche storici collaboratori del duo, come Matteo Anelli, Mirco Capecchi e Matteo Consani. Tra le novità di Musart Festival 2025, le navette gratuite, con golf-car, che collegheranno gli ingressi del Parco all’area concerti. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Informazioni, aggiornamenti e programma completo su www.musartfestival.it.

Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell’Appennino, l’opera del Giambologna per la quale il Parco è conosciuto. Particolare attenzione sarà riservata al rispetto dell’ecosistema. In occasione dei concerti del Musart Festival, sarà possibile acquistare in prevendita su TicketOne i posti auto/moto nei parcheggi allestiti in prossimità del parco e collegati a questo dalle navette di at – autolinee toscane, prima e dopo gli spettacoli.

“Il Parco di Pratolino si conferma uno dei luoghi dell’estate – afferma Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente di Fondazione CR Firenze – con un programma sempre più ricco di concerti, iniziative ed eventi. Fondazione CR Firenze sostiene Musart Festival dal 2018 poiché ha dimostrato di saper coniugare la grande musica con la valorizzazione del nostro patrimonio territoriale. Il trasferimento dalla monumentale piazza SS. Annunziata al Parco Mediceo di Pratolino, sito UNESCO, conferma questo impegno che accende i riflettori in uno dei luoghi simbolo della cultura fiorentina, attraverso eventi musicali di qualità con un grande successo di pubblico”.

Giunto alla decima edizione, Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana, Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano e Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.