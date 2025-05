Firenze, il concerto di Dalpiaz e Ruggiero chiude 'Careggi in Musica'

Firenze, 23 maggio 2025 - Domenica 25 maggio, alle ore 10.30, all’Aula Magna del Nuovo Ingresso dell’Ospedale di Careggi (Largo Brambilla 3, Padiglione NIC 3, ingresso libero) si conclude la stagione concertistica “Careggi in Musica”, promossa dal 1999 dall’Associazione A.Gi.Mus. Firenze. Si esibiranno in concerto Duccio Dalpiaz al violoncello e Leonardo Ruggiero al pianoforte, con musiche di Schumann, Franck, Rachmaninoff, Martinu. I due musicisti sono stati selezionati individualmente da A.Gi.Mus. per partecipare al percorso Attraverso i Suoni e, dopo questa esperienza, hanno poi intrapreso il loro progetto in duo.

