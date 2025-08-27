Torna il trofeo memorial Riccardo Neri

Sono trascorsi quasi diciannove anni da quel maledetto giorno di dicembre che finì in tragedia, stroncando le vite di due giovani calciatori che sognavano di diventare professionisti dopo essere approdati nel vivaio della società più vincente d’Italia. Nessuno però ha mai dimenticato Riccardo Neri ed Alessio Ferramosca, i due ragazzi militanti nelle giovanili bianconere che nel 2006 persero la vita nel centro sportivo di Vinovo a causa di un tragico incidente.

E dopo il tradizionale torneo di calcio giovanile a loro dedicato svoltosi nelle scorse settimane, Gambassi ospiterà nei prossimi giorni anche l’ormai tradizionale corsa podistica dedicata a Riccardo, gambassino d’origine. L’appuntamento con la 17esima edizione del “Trofeo Riccardo Neri“ è per il 7 settembre: una manifestazione che partirà dal campo sportivo comunale in località Casenuove, aperta a tutti, organizzata proprio dalla società che porta i nomi dei due giovani fondata dai genitori di Ale e Ricky.

Il programma dell’evento, patrocinato dal Comune di Gambassi, prevede una gara di quasi 11 km lungo un tratto di Francigena o una passeggiata ludico-motoria di 5 o 10,8 km. La partenza è prevista per le 9.15 ([email protected]).

"L’amministrazione comunale è e sempre sarà al fianco dei genitori di Riccardo ed Alessio", ha commentato il sindaco Sergio Marzocchi.