Attraverso il verde della Valbisenzio, foto e classifica dell’edizione 2025

Sant’Ippolito di Vernio (Prato), 21 giugno 2025 – Nell’ambito delle tradizionali feste del Luglio Sanpotino, è tornata in scena, in un’affascinante edizione serale, la 46esima edizione della storica gara podistica che attraversa la Valbisenzio, evento che sfiora ormai il mezzo secolo: un appuntamento davvero tradizionale e irrinunciabile per il panorama podistico pratese e una bella vetrina per l’alta Valle del Bisenzio, che in questa stagione dà il meglio di sé e offre scenari da favola e un’aria decisamente più gradevole di quella che si respira in città.

La competizione, con percorso competitivo di 10 chilometri e tracciato ridotto per i camminatori, si è svolta a Sant'Ippolito di Vernio con l’organizzazione della Cesare Battisti, il patrocinio del Comune e la collaborazione di Misericordia e parrocchia di Sant'Ippolito a Cassiano.

Qui LA CLASSIFICA COMPLETA

Le foto di Regalami un sorriso:

L’intera comunità si è ritrovata in festa in piazza della Pieve, dove il circolo Arci “I Partigiani” ha curato un’accoglienza calorosa. Protagonista assoluta della serata è stata la gara, accompagnata da un allestimento impeccabile con apericena, ciambellini e birra offerti ai partecipanti. L’evento ha avuto anche un forte significato commemorativo, celebrando il Memorial Stefano Cangioli, Riccardo Rovinati, Fabrizio Cangioli, Vittorio Arrighetti e Thomas Langianni, giovane podista tragicamente scomparso alla vigilia di Natale a causa di una malattia cardiaca, mentre assisteva a una competizione.

Il servizio fotografico della serata è stato curato con grande sensibilità e professionalità dalla ETS Regalami un sorriso, sempre presente per raccontare con immagini il cuore pulsante della corsa e della solidarietà.

A questo link tutte le notizie sul mondo del podismo.