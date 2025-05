Scarpinata Podistica Circolo Arci Bugiani, foto e classifica

Pistoia 25 maggio 2025 – In una splendida giornata di sole si è corsa nel rione Bugiani di Pistoia la gara podistica Scarpinata Podistica Circolo Arci Bugiani sulla distanza di 14,500 chilometri e organizzata dal locale circolo con la collaborazione della società Silvano Fedi Pistoia e sotto l’egida del gruppo giudici della Uisp.

La gara se l’è aggiudicata il rappresentante dell’Atletica Calenzano Emanuel Ghergut in 49’40’’ , dopo 1’52’’ Alain Filoni (Atletica Castello Firenze), in terza posizione con un distacco di 2’35’’ Lorenzo Caponetti (Firenze Social Runners), quarto Fabio Marinelli (Podistica Medicea Poggio a Caiano), quinta posizione per Mirko Tondini (Silvano Fedi Pistoia).

Nella categoria veterani il primo posto è per Francesco Giuntoli (Gruppo Sportivo Run...dagi ) con il tempo di 57’28’’ lo seguono nell’ordine Fabrizio Migliori (Podistica Medicea Poggio a Caiano) e Onorio Zacchi (Le Panche Castelquarto). Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico) si aggiudica la categoria veterani argento correndo 59’38’’, posto d’onore per Francesco Bozzi (Sempre di Corsa) e terzo il compagno di società del primo classificato Tiziano Andaloro. Fabrizio Soldi (Silvano Fedi Pistoia) è il migliore nella categoria veterani oro concludendo la gara in 1h09’27’’, seguito dal compagno di società Domenico Coco e da Roberto Isola (Golfo dei Poeti La Spezia).

Nella categoria assoluta donne doppietta per la Silvano Fedi Pistoia con il primo posto di Elena Cerfeda che ottiene sulla distanza il tempo di 1h04’17 precedendo la compagna di colori Margherita Paccavia, terza Katiuscia Lanciotti (Montelupo Runners).

La lucchese Flavia Cristianini (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) che conclude in 1h10’17’’ è prima tra le veterane, seconda classificata Claudia Giovannozzi (Club Sportivo Firenze) e terza Camelia Barboi (A.p.d. Isolotto Firenze). Nelle donne veterane argento Antonietta Schettino si aggiudica la categoria in 1h12’11’’ seguita nell’ordine da Patrizia Franchi (Cai Pistoia) e terza Rosanna Padoan (Toscana Atletica Jolly).

A cura di Giancarlo Ignudi