Prato per la Vita, l’ultimo appuntamento 2025 è stato un successo

Prato, 20 giugno 2025 – Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 di “Prato per la Vita”, il circuito podistico solidale promosso dal Comitato Uisp di Prato in collaborazione con le società podistiche del territorio.

L’ultima tappa si è svolta nei pressi della Rifinizione Penny, nella zona dell’ex Ippodromo, con l’organizzazione affidata al GS Le Lumache. Anche quest’anno la formula itinerante – che ha visto il punto di partenza cambiare ogni settimana – si è rivelata vincente, richiamando un folto numero di partecipanti in ogni tappa e consolidando lo spirito di comunità e solidarietà che anima l’intera iniziativa. Il percorso proposto, di circa 8/9 km per i più allenati e di 4/5 km per i camminatori, ha permesso a tutti di partecipare secondo le proprie possibilità, coniugando sport, salute e inclusione. Il ricavato dell’intero circuito, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto a due realtà impegnate nel sociale: l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e l’associazione Vagamonti APS, che si occupa di offrire supporto a persone con disabilità motorie temporanee o permanenti.

A documentare l’evento, il servizio fotografico della ETS Regalami un sorriso, ancora una volta al fianco dello sport che fa del bene.