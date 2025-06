"Da Porto a Porto", Federica Pellegrini "testimonial" d'eccezione dell'edizione 2025

Prato, 18 giugno 2025 - “Da Porto a Porto, 11 agosto. Mi raccomando, non mancate per la raccolta fondi per l'ATT. Nuotate forte e bene. Vi guarderò”. E' l'appello di Federica Pellegrini in veste di "testimonial" d'eccezione per la “Da Porto a Porto – ATTorno all'Argentario” ideata dal pratese Lorenzo Massai (con la collaborazione della Polisportiva Amatori Prato). L'ormai tradizionale nuotata di beneficenza da Porto Ercole a Porto Santo Stefano, percorrendo 22 km (con il supporto degli Amici del Guzzo per quel che riguarda le barche di appoggio) ha raccolto lo scorso anno circa 144mila euro, facendone l'”edizione dei record”. Una rassegna che si è svolta regolarmente anche negli anni della pandemia, quando quasi tutte le manifestazioni sportive venivano annullate per causa di forza maggiore, garantendo così risorse per i pazienti oncologici di Prato, Pistoia e Firenze e per le loro famiglie. Come sempre, il ricavato sarà infatti devoluto all'Associazioni Tumori Toscana. Oltre mezzo milione di euro la cifra raccolta e devoluta dal 2018 ad oggi all'ATT, grazie ad una rassegna che ha avuto fra i testimonial “vip” Pamela Villoresi, Giorgio Panariello, Mario Cipollini e Sofia Goggia (che hanno partecipato o lanciato un appello alla partecipazione sui social). L'ultima in ordine cronologico è stata per l'appunto la “Divina”, oro ad Atene 2008, ritiratasi dal nuoto pochi anni fa. Un appoggio a distanza quella che l'ex-campionessa ha dato alla Da Porto a Porto. Ma chissà che, fra poco meno di due mesi, non possa esserci anche lei ad assistere alla traversata.

G.F.