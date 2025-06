Montebianco calcio a 5. Il bomber è una certezza

In casa Montebianco Prato Calcio a 5 arriva una importante conferma: anche nella prossima stagione il tecnico Luca Pullerà avrà alle sue dipendenze il bomber Riccardo Berti Lorenzi. Ecco dunque subito una delle notizie più attese, pilastro su cui il club biancazzurro potrà fondare la squadra 2025/26 che affronterà il campionato di serie A2. Per il quarto anno in carriera, Berti sarà quindi ancora un giocatore del Prato Calcio a 5. Nel campionato appena terminato, quello che lo ha visto tornare al Pala Kobilica dopo la parentesi di qualche stagione, si è laureato capocannoniere del girone, segnando 32 reti in regular season, a cui vanno sommate le due messe a segno nei playoff. Le statistiche dicono che complessivamente il bomber con la maglia biancazzurra ha realizzato 111 gol in 57 partite di campionato, alla media di 1,9 gol a partita. La sua conferma si aggiunge a quelle già annunciate di Martini, Bellocci e Del Greco. Quest’ultimo fra l’altro in questi giorni è impegnato con la nazionale italiana nei Mondiali di futsal per atleti non udenti. E a proposito di impegni di fine stagione, grande soddisfazione per il Prato Calcio a 5 che ha partecipato con i suoi Pulcini al Grassroots Festival di Coverciano in rappresentanza della Toscana.

