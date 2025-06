A Figline torna la Scarpinata nel verde

Prato, 19 giugno 2025 – Domenica 22 giugno a Figline torna l’appuntamento con la Scarpinata nel Verde, giunta quest’anno alla sua 46ª edizione. Una manifestazione podistica che propone un percorso competitivo di 13 km e un tracciato ridotto di 7 km, pensato per i camminatori. La partenza è fissata per le ore 9. L’iniziativa è organizzata dall’ASD 29 Martiri di Figline, con il supporto del Comitato UISP di Prato e il patrocinio del Comune e della Provincia di Prato. Il traguardo della gara ha un forte valore simbolico: si trova infatti sotto le travi che furono teatro di uno dei crimini più efferati dell’ultima guerra. In un’epoca in cui la pace è un bene da cercare e custodire, lo sport diventa veicolo di memoria e testimonianza, affinché certe atrocità non si ripetano mai più. La manifestazione è aperta a tutti e offre l’occasione di vivere una mattinata immersi nella natura. Lungo il percorso saranno presenti due punti ristoro, mentre all’arrivo è previsto un ricco ristoro finale per tutti i partecipanti. Il tracciato si snoderà nel verde, costeggiando il paese di Figline e attraversando anche il Centro di Scienze Naturali di Galceti, regalando scorci suggestivi e un contatto autentico con l’ambiente. Per informazioni: [email protected], Marcello 338 218 5718 Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un Sorriso.