Hockey Prato, il calendario della Serie B: debutto contro Pumas Viareggio

Prato, 17 agosto 2025 - L'esordio stagionale è previsto per il 5 ottobre prossimo in Coppa Italia di Serie B, contro il CP Grosseto (per poi affrontare Follonica l'11 ottobre successivo). Per il debutto in campionato bisognerà invece attendere il 6 gennaio del 2026, contro i Pumas Viareggio. Sono le prime tappe del cammino stagionale dell'Hockey Prato, che nonostante la buona stagione in Serie A2 ripartirà dalla Serie B 2025/26. Il presidente Massimiliano Giardi aveva fatto sapere che l'Hockey Prato non avrebbe preso parte al prossimo campionato cadetto (nonostante il sesto posto conquistato nella scorsa annata) per ripartire dalla Serie B, sulla base del regolamento che impone alle formazioni di A2 di schierare anche una seconda squadra nella categoria inferiore. E così sarà: il tempo tra l'altro non mancherà, visto che (coppa a parte) l'importante sarà farsi trovare pronti per l'inizio del nuovo anno. Detto dei Pumas, nel girone E il gruppo affronterà poi Follonica (24 gennaio) Viareggio (31 gennaio) Rotellistica Camaiore (7 febbraio) CP Grosseto (21 febbraio) e CGC Viareggio (1 marzo) per poi prepararsi al girone di ritorno ripartendo dai Pumas Viareggio.

G.F.