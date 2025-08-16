Tiro con l'arco, il pratese Tuci pronto a debuttare ai Mondiali giovanili

Prato, 16 agosto 2025 - Domani, in Canada, avranno inizio in Canada i campionati mondiali giovanili di tiro con l'arco. E a Winnipeg, la città canadese che ospiterà i migliori giovani arcieri del mondo pronti a sfidarsi nel “World Archery Youth Championships”, sarà rappresentata anche Prato: merito di Edoardo Tuci, che a 20 anni sarà uno dei tre rappresentanti per l'Italia nella categoria “arco ricurvo U21”. Un percorso di crescita costante il suo: nelle scorse settimane, Tuci si era aggiudicato l'oro individuale della European Youth Cup e il bronzo a squadre nella tappa svoltasi in Slovenia. Ed è stato anche grazie al suo apporto che la selezione italiana ha conquistato la vetta nella classifica generale della competizione, davanti alla Germania. Lo scorso maggio invece, il ragazzo aveva partecipato difendendo i colori dell'azzurro giovanile anche alla tappa di Sofia della European Youth Cup: alla sua prima partecipazione ad un evento internazionale con la maglia azzurra, Edoardo era riuscito a raggiungere i quarti di finale nell’individuale e a conquistare un argento nel "mixed team" con Flavia Trabucco e un bronzo a squadre U21. I mondiali prenderanno come detto il via domani, per concludersi il 24 agosto prossimo. E chissà che per il giovane arciere pratese non possano arrivare ulteriori soddisfazioni.

G.F.