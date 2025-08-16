Hockey, il pratese Zampoli resta a Trissino: nel mirino la Supercoppa Italiana

Prato, 16 agosto 2025 - E' stato tra i protagonisti dello Scudetto dell'Hockey Trissino, alla luce delle sue parate. E Stefano Zampoli difenderà la porta dei campioni d'Italia anche per la stagione 2025-26: inizierà a breve la quinta stagione con il sodalizio vicentino, partendo dalla prima giornata del prossimo campionato di Serie A1 (del prossimo 12 ottobre) contro l'Azzurra Novara. Lo ha fatto sapere la dirigenza del club veneto, comunicato la conferma del portiere di Prato. Zampoli, cresciuto nell'HP Maliseti e giunto ormai a 26 anni nel pieno della maturità tecnica ed agonistica, si appresta quindi ad iniziare quella che sarà la sua quinta stagione a Trissino, con il solito obiettivo: primeggiare in Italia ed in Europa. Vincere è del resto quasi un obbligo da quelle parti: con il suo arrivo in Veneto, nel 2021, Stefano ha aggiunto solidità ad un organico già competitivo, capace in questi quattro anni di vincere tre Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, due Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Successi ai quali Zampoli ha contribuito. E su queste basi, può puntare ad incrementare ulteriormente il proprio palmarès. Con un occhio alla Nazionale, della quale è da tempo uno degli elementi di riferimento. Guardando al breve periodo, il primo trofeo della nuova annata potrebbe arrivare fra poco più di un mese: Trissino sfiderà gli Amatori Lodi nella doppia sfida per la Supercoppa Italiana, fissata per il 27 settembre prossimo (gara d'andata) ed il 5 ottobre prossimo (il ritorno). La carica motivazionale, insomma, non gli mancherà.

G.F.