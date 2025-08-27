Spacciatori arrestati dalla polizia. Con mezzo chilo di droga in auto fuggono e picchiano gli agenti

CASTELFIORENTINOViaggiavano con mezzo chilo di droga in auto. Eroina, già suddivisa in dosi pronte per essere vendute nel fiorente mercato dello spaccio clandestino. Ma stavolta l’illecito giro è stato interrotto dalla polizia che lunedì sera a Castelfiorentino, nella centralissima piazza Gramsci, ha arrestato tre persone, tutti cittadini nigeriani trovati in possesso di un’ingente quantità di sostanza stupefacente. Gli agenti del reparto prevenzione crimine Toscana, insieme al personale del commissariato di Empoli, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio e in particolare delle attività finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato un’auto sospetta, una Fiat Punto, con a bordo i tre stranieri di 26, 33 e 38 anni. Il gruppetto, però, invece di fermarsi all’alt delle forze dell’ordine ha tentato di tirare dritto. L’inseguimento, tuttavia, è durato poche decine di metri. Arrestata la marcia del mezzo, il conducente è stato subito messo in sicurezza, mentre gli altri due hanno tentato ancora di fuggire ai poliziotti, che però li hanno inseguiti e tempestivamente fermati a pochi metri di distanza dal veicolo. I due stranieri, comunque, non si sono dati per vinti perché una volta raggiunti dagli agenti, uno dei due, nel tentativo di guadagnarsi nuovamente la fuga, ha iniziato a colpire con calci e pugni i poliziotti causando loro qualche livido.Finalmente, quando tutti e tre sono stati bloccati, gli agenti hanno potuto procedere alla perquisizione personale e del veicolo che ha riservato non poche sorprese. All’interno dell’auto, sotto uno dei sedili, era nascosto uno zaino all’interno del quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 485 grammi di eroina già suddivisa in 44 ovuli. I tre con sé avevano anche 0,85 grammi di hashish e 0,54 grammi di marijuana, oltre a 990 euro in contanti e quattro telefoni cellulari. Ultimate le operazioni di rito, i giovani sono stati arrestati per i reati di illecita detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze, trasferiti nel carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il conducente dell’auto è stato inoltre sanzionato per non essersi fermato all’alt intimato e per guida senza patente.

Irene Puccioni