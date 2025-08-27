Addio a Scarafuggi. Ex dirigente nell’Empolese

È scomparso improvvisamente, all’età di 73 anni, Alessandro Scarafuggi, figura di primo piano della sanità toscana. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, lasciando attoniti colleghi, amici e conoscenti. Una morte improvvisa, che chiude la vicenda umana e professionale di un dirigente che ha segnato una stagione importante per la sanità regionale. Scarafuggi era stato direttore generale dell’allora Asl 3 di Pistoia dal 2007 al 2012, in un periodo cruciale per l’organizzazione dei servizi sanitari locali. Prima ancora aveva ricoperto incarichi di rilievo anche a Massa e nell’Empolese, dove aveva diretto l’Unità Operativa per la qualità e l’accreditamento e il settore di Igiene e Sanità Pubblica. Una carriera lunga e intensa, che lo aveva reso un volto conosciuto nell’ambiente sanitario toscano.

Dall’ottobre 2020, aveva scelto di mettere la sua esperienza a disposizione del terzo settore, diventando direttore sanitario di Agrabah, onlus pistoiese che opera sotto l’egida della Fondazione Raggio Verde a sostegno dei ragazzi colpiti da disturbi dello spettro autistico. In questo ruolo si era fatto apprezzare per l’attenzione ai progetti e la vicinanza alle famiglie, tanto che lo scorso novembre era stato riconfermato nell’incarico. Negli ultimi tempi, però, la sua figura era tornata anche al centro delle cronache giudiziarie. Lo scorso 1 agosto 2025, infatti, la Corte dei Conti della Toscana lo aveva condannato in primo grado al pagamento di 89.773 euro in favore dell’Asl Toscana Centro. Vicende giudiziarie che hanno accompagnato la sua ultima fase di vita, senza però cancellare il ricordo di chi lo ha conosciuto nella veste di dirigente appassionato e determinato, capace di lasciare il segno nelle realtà in cui ha operato. E anche l’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze-Pistoia si unisce al cordoglio per la sua scomparsa. Il funerale si terrà oggi alle 15.30, nella chiesa della Natività a Lastra a Signa.