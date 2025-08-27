Palio delle Contrade, si alza il sipario

GAMBASSI TERMEL’attesa è finita, sale la febbre da Palio. E da stasera, Gambassi Terme, torna a tingersi di storia e spettacolo. E’ festa grande per la 19esima edizione del Palio delle Contrade che vedrà Membrino, La Pieve, Belvedere e I’ Porcello sfidarsi in una serie di giochi medievali. Come da tradizione, alle 21.30 ad aprire la manifestazione sarà il Palio dei Bambini (edizione numero 17) al giardino comunale. La sfida dei piccoli anticiperà il Palio vero e proprio con diverse attività in programma; la benedizione del Cencio si svolgerà alle 21.30 di domani in Piazza Roma e poi via con il tiro alla fune maschile e femminile all’Arena Knauf. Alle 22.30 di fronte al Comune, il divertimento prosegue con la serata latina del Dj Paolino. Altri tre giorni densi di appuntamenti ed un weekend all’insegna del gioco. In calendario venerdì alle 21.30 il torneo di "Spacca Legna e Segone" a cui seguirà il dj set di David Togni in Piazza Roma. Sabato sera doppia sfida con la "Spinta delle Botti" in via Garibaldi e la "Corsa nelle bigonce" al giardino comunale. Ad animare il dopo gara, il party anni ‘90 "Crazy 90’s". Infine domenica alle 15,30, la "Sfilata dei Carri delle Contrade" per le vie del paese, il gioco del "Pigia pigia" e le premiazioni con la consegna della coppa al miglior carro allegorico e la consegna del Cencio alla contrada vincitrice. A chiudere la rassegna, la cena delle contrade in centro storico alle 20.30.