Sos rifiuti e decoro sul territorio. La segnalazione ai carabinieri: "Amianto dimenticato da un anno"

Il nodo ambiente-rifiuti resta un fronte complesso. A Fucecchio anche in questi ultimi mesi si sono susseguite varie segnalazioni di abbandoni e discariche piccole o più grandi a cielo aperto. Forza Italia con Simone Testai punta il dito, però, su un caso in piedi da un anno e che sembra non trovare soluzione. Stavolta, protagonista, è il peggiore dei rifiuti: l’amianto. "Erano i primi giorni del mese di ottobre dello scorso anno quando furono abbandonate ingenti quantità di amianto, nei pressi dell’accesso ai sentieri naturalistici del podere Menchina in via di Rimedio, proprio su terreni di proprietà comunale – rileva Testai –. Da allora per mesi, le lastre di eternit, probabilmente resti di cantieri edili, sono rimaste completamente a vista, fino a quando circa sei mesi fa, una parte è stata imballata nelle apposite big bag per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi".

Tutto fatto? Assolutamente no. "Sembrava che si fosse ormai ad un passo dalla risoluzione del problema, invece, non si più visto più nessun intervento, anzi anche le big bag anch’esse abbandonate sono state avvolte dalla vegetazione e la perdurante esposizione agli agenti atmosferici mette a rischio la loro efficacia – denuncia Testai –. Vista l’assoluta inerzia di chi avrebbe dovuto rimuovere i rifiuti che ricordo essere cancerogeni, visto che il sito non è idoneamente segnalato e delimitato, ho ritenuto mio dovere quale consigliere comunale, di segnalare la situazione sia al sindaco, sia ai carabinieri forestali: perché non è accettabile che una situazione di degrado e pericolo del genere, perduri per un anno senza che nessuno ponga rimedio".

Nella segnalazione Testai chiede "di verificare eventuali omissioni da parte di chi era preposto alla rimozione ed effettuare la rimozione e bonifica del sito".

Il tema rifiuti è stato, appunto, in primo piano questa estate. Con una raffica di segnalazioni di abbandoni su tutto il territorio. Compreso il centro: sacchi di rifiuti, vecchi panni, e quant’altro sono rimasti per giorni proprio addosso alle mura dell’ex cinema Excelsior, quindi a pochi passi da piazza Montanelli. A metà dell’agosto scorso l’amministrazione ha annunciato una raffica di controlli e fatto appello a tutti a mettere in atto comportamenti corretti e virtuosi.