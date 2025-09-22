"Contro il bar gesto violento e gravissimo"

"Un gesto gravissimo compiuto da chi rifiuta il confronto democratico e sceglie invece la via della violenza, caratterizzato dall’uso sistematico della forza intimidatoria come strumento di prevaricazione". Susi Giglioli ed Angelo Fiore, consiglieri comunali della Lega a Castelfiorentino e candidati al consiglio regionale per il Carroccio, hanno così commentato la contestazione messa in atto da alcuni partecipanti al corteo pro-Palestina di sabato scorso ad Empoli nei confronti del Caffè Cristallo di via Tinto da Battifolle. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il gruppo di contestatori avrebbe acceso fumogeni davanti al bar e intonato cori verso il personale al lavoro, senza entrare nel locale, sotto gli occhi vigili delle forze dell’ordine. Si sarebbe tratto di un atto di protesta verso gestori e dipendenti dell’esercizio commerciale ’colpevoli’ di aver ospitato il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega, nell’incontro con l’elettorato dello scorso 16 settembre.

"La contestazione è stata vigliaccamente portata avanti solo a distanza di giorni, colpendo un’attività commerciale che nulla ha a che vedere con lo scontro politico – hanno concluso Giglioli e Fiore – il messaggio che intendono trasmettere è che nessuno ha il diritto di opporsi. Una sinistra totalitaria desiderosa di determinare attraverso la violenza e l’intimidazione chi può esprimere le proprie opinioni e chi no. In attesa di ulteriori chiarimenti, condanniamo con fermezza questo episodio e ci auguriamo che anche il Pd e tutto il centrosinistra, senza ambiguità, esprimano la stessa condanna".