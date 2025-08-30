Trovato morto vicino ai binari: era andato a cercare il cane scappato da un recinto

Montelupo Fiorentino, 30 agosto 2025 - Era scomparso dal pomeriggio dopo essersi allontanato dall'orto di cui si prendeva cura a causa del cane scappato dal recinto. L'allarme per il 78enne era scattato immediatamente a Montelupo Fiorentino da parte dei familiari che lo sapevano in giro alla ricerca dell'animale.

Il Comune aveva attivato immediatamente tutta la macchina dei soccorsi con la Protezione Civile in campo. L'esito è arrivato verso le 20 di sabato con la scoperta del cadavere lungo i binari di via Impruneta. Non è chiara la dinamica del fatto.

Nessun treno in transito sulla linea avrebbe segnalato l'incidente, nessun impatto apparente. Sul posto oltre al personale sanitario che purtroppo nulla ha potuto, anche la polizia municipale, la Polfer e i carabinieri. I rilievi sono in corso per far chiarezza su quello che ha tutta l'apparenza di un tragico incidente. Problemi alla circolazione ferroviaria per consentire i rilievi stessi, con alcuni ritardi sulla linea.