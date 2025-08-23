Scontro fatale con un furgone, muore ciclista. Impatto violentissimo, troppo gravi le ferite

Empoli, 23 agosto 2025 – E’ morto il ciclista che nella mattinata di oggi, 23 agosto, si è scontrato con un furgone tra Monteboro e Brusciana, nel Comune di Empoli. Il mezzo, di proprietà dell’Empoli Fc, stava tornando al vicino centro sportivo della società azzurra dopo essersi recato ad un distributore di carburante per fare rifornimento. Avrebbe dovuto caricare alcuni ragazzi del settore giovanile per portarli a giocare una partita, ma in quel momento a bordo c’era soltanto l’autista.

L’impatto con la bici è avvenuto all’altezza dello stop che collega la vecchia 429 con la strada che da Monteboro porta a Brusciana. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia municipale dell’Unione dei Comuni, così come sono da accertare eventuali responsabilità.

Inutili i disperati tentativi di soccorso: sul posto sono immediatamente intervenuti il 118 con l’automedica, dopodichè è stato allertato l’elisoccorso Pegaso. L’uomo è stato immediatamente trasportato a Careggi, ma a causa delle gravi ferite riportate nello scontro è morto poco dopo. Il ciclista non aveva con sè i documenti.