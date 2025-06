Scivola in piscina e rischia di annegare. Paura per una bambina di sei anni

Montaione, 21 giugno 2025 – Momenti di paura nel pomeriggio di ieri in un agriturismo in località Torri nel comune di Montaione, dove una bambina straniera in vacanza di sei anni, mentre giocava a bordo piscina, è scivolata nella vasca non riuscendo più a uscire. La piccola ha inizialmente perso conoscenza e ha rischiato di annegare.

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto la centrale del 118 ha inviato un’ambulanza della Misericordia di Castelfiorentino e l’automedica, ma viste le sue gravi condizioni è stato attivato anche l’elisoccorso affinché la bambina fosse trasferita velocemente in ospedale. Grazie all’intervento dei soccorritori, la piccola ha ripreso conoscenza, ma è stata comunque portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli per accertamenti.