Sagre per tutti. Spettacoli, gusto e tante iniziative

Due giornate dedicate alla convivialità e alla tradizione. Due occasioni per stare in campagna, godersi del buon cibo e assistere a spettacoli itineranti. Oggi al Circolo Arci di San Quirico in Collina, a Montespertoli, c’è la “Festa di’ Baccello“. Dalle 8.30 i mercatini artigianali, alle 9 la passeggiata guidata tra le colline, e dalle 12, apertura degli stand gastronomici. Il pomeriggio è pensato soprattutto per famiglie con lo spettacolo di magia di Tommago e truccabimbi alle 12.30, i Giochi senza frontiere alle 16.30, e dalle 17, musica live. La festa si chiude alle 19.30 con la cena e lo spettacolo degli Incantattori.

Spostandosi a Vinci invece, torna la “Festa del contadino“ che per oggi propone tantissime iniziative, fino al tramonto. In concomitanza con la manifestazione, la passeggiata enogastronomica “Mangiaggiro“ giunta quest’anno alla quarta edizione ma già sold out. Alla Festa, per tutta la giornata, in piazza della Libertà, esposizione di animali da cortile e da compagnia, possibilità per i più piccini di fare un giro in sella al mini pony e - in piazza Masi - mercatino di oggettistica, artigianato e prodotti a chilometro zero. Per i più avventurosi, tra parapendio e ponte tibetano “c’è la scuola di sopravvivenza e avventura extreme camp“ con dimostrazioni tecniche dell’istruttore nella pinetina della doccia, che accoglierà anche la sezione Vab; qui i partecipanti potranno provare a domare il loro primo incendio. Sarà rilasciato anche un attestato di merito.

Aperta, poi, la “Via dell’arte“, un percorso immersivo tra scultura, pittura e livepainting, una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto con make-up artist, pittori, performer, modelli viventi, body e face painting dal vivo, postazioni di truccabimbo e sculture di palloncini. Grandi e piccini potranno trasformarsi, colorarsi e vivere un’esperienza creativa e divertente. Dalla costruzione di aquiloni secondo la tradizione popolare toscana con canne di fiume, carta e spago, all’esposizione di trattori d’epoca, una domenica per tutti a contatto con la natura.