Nardella incontra gli imprenditori: "L’Ue punta a nuovi mercati a zero dazi"

Un incontro schietto dove la politica – quella talvolta e da taluni percepita come astratta, lontana – dell’Unione Europea ha incontrato la realtà. Una realtà rappresentata dagli imprenditori dell’Empolese Valdelsa che hanno avuto l’opportunità di parlare faccia a faccia con l’eurodeputato del Pd Dario Nardella membro della Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia e della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale a Bruxelles.

A promuovere l’appuntamento di ieri in città nella sede di Seal, l’associazione Amici dei vigili del fuoco di Empoli con il vicepresidente Alessio Spinelli che ha tenuto a sottolineare l’importanza di "creare un ponte con l’Europa per ridurre le distanze e valorizzare il territorio contando sul supporto di chi (Nardella, già sindaco di Firenze, ndr) lo conosce bene e può rappresentarne le istanze". Un proposito confermato dallo stesso che ha annunciato l’impegno – suo e dell’Ue – per stabilire nuovi rapporti in nuovi mercati dai numeri stellari. "Stiamo lavorando a un’intesa commerciale sul Mercosur per azzerare i dazi e disegnare un’area di libero scambio che conta su 750 milioni di consumatori innamorati del Made in Italy – ha spiegato Nardella –. Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay hanno molto da offrirci. L’obiettivo è organizzare missioni commerciali inedite, motivo per cui nei prossimi mesi porterò i quattro ambasciatori a Firenze. Ma dobbiamo guardare con interesse anche all’India, all’Africa e alla Cina perché, quest’ultima, non è solo minaccia bensì opportunità. La Toscana con le sue eccellenze e le sue professionalità può essere protagonista, deve farsi trovare pronta".

Una doppia strategia, al contempo d’attacco e di difesa – davanti alle politiche protezionistiche degli Stati Uniti – alla quale unire anche l’urgenza di semplificazione per le aziende che si scontrano da sempre con la burocrazia e lottano contro (l’insensata) difficoltà di accesso ai finanziamenti e a certi bandi europei a dir poco capestri.

"Confermo che a Bruxelles – ha puntualizzato l’eurodeputato dem – stiamo scrivendo un nuovo regolamento sulla semplificazione che prevede meno controlli per le piccole e medie imprese e norme più snelle utili anche per tutelare i consumatori". In particolare in merito alla mal digerita – soprattutto nel settore pelle – legge europea sulla deforestazione Nardella ha annunciato di voler mettere, tra luglio e settembre, allo stesso tavolo "per la prima volta" imprese conciarie, brand del lusso, banche e istituzioni per "cercare soluzioni". Quanto ai prodotti Docg e Doc "di cui la nostra meravigliosa regione detiene il record", la promessa di investire altri 800 milioni di euro portando i fondi per la promozione a un miliardo. Capitolo a parte il vino "in crisi soprattutto quello rosso" con incentivi per i produttori che sperimentano prodotti a bassa gradazione.

"Le sfide sono tante – il commento di Barbara Antonini, coordinatrice del presidio territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Toscana Centro e Costa nonché imprenditrice delle Industrie Antonini –. L’Empolese Valdelsa è un territorio dall’economia variegata e vivace, che si è già dimostrato sensibile anche al tema della sostenibilità. Le nostre aziende sono pronte da tempo ad aprirsi a nuovi mercati, molte sono già approdate all’estero. Con le istituzioni vicine però sarà più semplice affrontare il problema dazi e l’iter per le importazioni. Non dimentichiamo poi la difficoltà nel seguire i processi per intercettare i bandi europei. Bisogna agire".

Nella delegazione di imprenditori che ha incontrato Nardella ieri si citano: Simone Castellani della conceria Sciarada di Castelfranco di Sotto; Stefano Desideri della ditta Desipak di Certaldo; Remo Fontanelli della società edile Fontanelli; Massimo Innocenti della società Inpa Agroalimentare; Antonio Brotini del calzaturificio Pakerson; Tino Rossetti della Società vini Rossetti; Alessandro Nieri della fattoria Montellori di Fucecchio; e Marcello Dragoni già amministratore delegato della Cooperativa di Montalbano.

elisa capobianco