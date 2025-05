La crisi della moda e gli impegni: "Porterò le urgenze a Bruxelles"

La crisi morde e c’è urgenza di un sostegno concreto attraverso una moratoria del rimborso di finanziamenti bancari, per dare respiro alle aziende in questa fase di transizione e incertezza. E’ uno degli aspetti importanti emersi durante la visita dell’eurodeputato Pd Dario Nardella che è stato accolto nel Comprensorio per una giornata di confronto dedicata all’ascolto del tessuto imprenditoriale, dei sindacati e delle associazioni di categoria (Cna, Assa e Unic), in un momento cruciale per il sistema moda.

L’ex sindaco di Firenza ha ascoltato le preoccupazioni delle imprese e dei lavoratori, impegnandosi – viene spiegato – ad avviare azioni concrete a livello europeo per affrontare le sfide imposte dalla nuova regolamentazione. "L’incontro i con i rappresentanti delle imprese conciarie è stato estremamente utile a fare il punto sulla regolazione europea in materia ambientale che incide fortemente su tutto il distretto. Occorre applicare con gradualità e pragmaticità queste norme europee, a partire dal nuovo regolamento sulla deforestazione, tenendo conto delle oggettive difficoltà, per non dire impossibilità, che queste aziende hanno nella sua applicazione effettiva - ha detto l’europarlamentare -. Oltre al tema della regolazione europea, dall’incontro è emerso il bisogno di un confronto a 360 gradi non solo con le istituzioni pubbliche - dallo Stato alla Regione, agli enti locali -, ma anche con il mondo bancario e con la filiera delle grandi griffe internazionali con cui le concerie lavorano direttamente".

"Ho preso quindi l’impegno di seguire personalmente la problematica a Bruxelles – ha aggiunto – come coordinatore della commissione agricoltura e allo stesso tempo a promuovere un incontro con tutti i soggetti interessati alla filiera". Un altro punto cruciale è stata la condivisione degli obiettivi futuri con i grandi brand della moda. È fondamentale che l’intera filiera collabori per affrontare le sfide del mercato globale, trovando soluzioni condivise che tutelino la competitività e l’occupazione. In questo contesto, è stato ribadito come la sostenibilità sia un vero e proprio valore aggiunto per il territorio del Valdarno.

C. B.