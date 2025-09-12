Più lavoro, più guadagno

12 set 2025
CARLO BARONI
Motovela 2025: "Massima tutela dell’incolumità"

Scattano le misure di prevenzione per la sicurezza e l’incolumità pubblica durante Motovela che si terrà da oggi al 15 settembre. Un evento che promette di unire l’amore per i motori a musica, buon cibo e spettacoli dal vivo. Il programma del festival è ricco di attrazioni per appassionati e famiglie. Tra gli eventi principali, un Bike & Car Show dove i visitatori potranno ammirare moto e auto in esposizione e assistere a dimostrazioni acrobatiche. Inoltre, un’area espositiva dedicata ai veicoli permetterà di scoprire le ultime novità del settore e incontrare esperti.

Trattandosi di una manifestazione di richiamo e molto partecipata, ci saranno in particolare i divieti di introduzione vendita e somministrazione di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari all’interno dell’area della Vela Margherita Hack e nelle zone limitrofe.

Durante la manifestazione, le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica. Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi del citato Regolamento di polizia urbana con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro. Le misure hanno lo scopo di tutelare l’incolumità dei partecipanti, prevenire rischi legati all’abbandono di materiali pericolosi e garantire il decoro urbano.

