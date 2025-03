Da torrente a fiume in piena: a Montespertoli paura per l’Orme. Disagi a Empoli

Empoli, 14 marzo 2025 – Paura e disagi nell’Empolese Valdelsa per il maltempo e l’allerta arancione. Che hanno portato ad alcuni allagamenti. In un caso, il torrente Orme, diventato improvvisamente fiume in piena, ha trascinato via un’auto. L’automobilista che era all’interno del mezzo è salvo. Accade a Martignana, frazione di Montespertoli.

Anche ad Empoli si registrano alcune criticità legate al maltempo che ha investito la zona nella notte. Sono chiuse le seguenti strade per le forti piogge: via Lari ad Avane, il tratto vecchio della sr429 all'altezza del circolo di Sant'Andrea, via Sottopoggio per San Donato a Villanuova e via del Terrafino. Il sindaco Alessio Mantellassi ha inoltre emesso un'ordinanza per la chiusura di un tratto di via Salaiola a Monterappoli tra il civico 351 e il civico 357.

L'auto inghiottita nel torrente Orme a Mantignana, frazione di Montespertoli

Le scuole sono chiuse in tutto l’Empolese Valdelsa.