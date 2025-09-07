Lavoro, ecco le aziende che assumono

Nel panorama del lavoro attuale, la ricerca di nuove opportunità si arricchisce di offerte eterogenee che spaziano tra settori diversi, riflettendo le esigenze di un mercato sempre più dinamico. A Castelfiorentino si cerca un operaio per il montaggio elettrico, con esperienza nella manutenzione di impianti elettrici e fotovoltaici, disponibile a trasferte e con mezzo proprio: il contratto è a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. A Fucecchio, invece, una palestra seleziona un tirocinante per attività di reception e segreteria commerciale, mentre un’altra offerta riguarda un tirocinante elettrotecnico per la manutenzione di impianti speciali come allarmi e Tvcc. Sempre a Fucecchio, un’azienda cerca un Junior production manager part time per eventi di alto profilo, in apprendistato, e un magazziniere part time con patentino per il muletto. Con l’inaugurazione del periodo della vendemmia, a Vinci si cercano braccianti per la stagione, che si occupino della raccolta agricola. Sempre nel comune del Genio, é ricercato un parrucchiere/a con qualifica ed esperienza da inserire all’interno di un salone; inoltre, vi è posto per un cucitore/cucitrice di calzature con esperienza, eventualmente con conoscenza della lingua cinese, e per un addetto al magazzino e all’imballaggio con patente B. A Empoli un’officina assume un apprendista meccanico auto con passione per la meccanica, e un’altra realtà è in cerca di un manutentore meccanico di impianti industriali con diploma tecnico e disponibilità a turni e reperibilità, con inserimento a tempo indeterminato. Sempre a Empoli sono attivi tirocini per un disegnatore tecnico con conoscenza di Autocad, Revit e Bim, per un noto studio della zona. Non mancano ruoli per l’inserimento di figure specializzate nel settore informatico: si cerca un addetto help desk con diploma, conoscenze informatiche e buona padronanza dell’inglese. Per quanto riguarda le vendite, un’azienda ricerca un addetto alle vendite part time disponibile anche nei weekend, mentre all’interno del centro commerciale si assume un commesso/a con disponibilità a lavorare su turni e nel fine settimana.

Diverse offerte coinvolgono il settore del magazzino: oltre a Fucecchio e Vinci, dove si cercano addetti con competenze informatiche e patentino muletto, un’ulteriore posizione aperta riguarda un addetto alla conduzione impianti in ambito alimentare con diploma tecnico, esperienza e patente B. A Castelfiorentino è disponibile anche un apprendistato per un giovane operaio nel montaggio elettrico. Queste opportunità rappresentano un’ampia gamma di possibilità sia per chi è alla ricerca di un primo impiego, come i tirocini nei settori tecnico, alimentare e del commercio, sia per chi vuole consolidare il proprio percorso con contratti a tempo determinato finalizzati alla stabilizzazione o con inserimenti diretti a tempo indeterminato. Il territorio si conferma vivace, offrendo occasioni in grado di soddisfare competenze diverse, con posizioni che vanno dalla meccanica all’elettronica, dall’agricoltura all’organizzazione eventi, dall’assistenza clienti al lavoro manuale, aprendo strade concrete per chi è alla ricerca di una nuova occupazione o desidera avviare un percorso professionale strutturato.