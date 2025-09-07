“Beat Festival“. L’ultimo palco è tutto per Naska

Da Luchè a Capo Plaza passando per la serata anni Novanta con il Crazy ‘90s Party, anche la seconda settimana del Beat Festival volge al termine. A chiudere stasera la manifestazione che anche quest’anno ha richiamato al Parco di Serravalle a Empoli pubblico da tutta Italia, sarà l’energia del pop punk di Naska, uno degli artisti più dirompenti della nuova scena musicale italiana. Con il suo sound travolgente e l’attitudine ribelle, Diego Caterbetti, questo il nome all’anagrafe dell’artista originario delle Marche, trasformerà la serata in un’esplosione di musica e adrenalina, portando live tutti i suoi brani più amati. Nato nel 1997, Naska si fa conoscere inizialmente come creator su Twitch, per poi abbracciare la musica con uno stile che fonde il punk rock e l’energia del pop moderno, diventando amatissimo dalla Generazione Z. Il programma prevede anche le esibizioni di Aisling Band e Droppunkk. Oltre al Main Stage, il festival continuerà a ospitare anche spazi musicali ad accesso gratuito: la Dj Arena e il T2 Stage, con una programmazione continua tra dj set e live, che animeranno il post concerto. Nel tardo pomeriggio, nella zona dell’area relax, invece, proseguiranno anche i talk di "Gen Zone" che hanno catturato il pubblico con temi di attualità e riflessioni. Come sempre, non mancheranno le aree food, market e birrifici artigianali che saranno aperte al pubblico sempre a partire dalle 18, con ingresso libero. I biglietti per le singole serate del palco principale sono disponibili sulle piattaforme TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket. Sarà inoltre l’ultima occasione per provare le due grandi novità di quest’anno. La prima è una Escape Room immersiva e avvincente, in cui i partecipanti saranno chiamati a risolvere enigmi, superare ostacoli e collaborare per completare la sfida nel minor tempo possibile. L’altra è BigRide, il più lungo gonfiabile d’Italia da 240 metri su cui effettuare un percorso a ostacoli, tra salti e prove di equilibrio. Entrambe le attività sono fruibili con un biglietto dedicato.