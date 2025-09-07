Le case ’tengono’ sul mercato. Il prezzo al vertice dei due anni

Crescono i prezzi medi, a partire dagli immobili nuovi o ristrutturati, soprattutto nelle zone più gettonate. Il mercato immobiliare – in un tempo segnato da profondi cambiamenti e difficoltà – mostra un sensibile risveglio. A Fucecchio il costo delle case resta al vertice della quotazione raggiunta negli ultimi due anni, secondo Immobiliare.it. Agosto per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.540 euro al metro quadro, con un aumento del 4,19% rispetto a agosto 2024 (1.478 euro).

Negli ultimi due anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo nel febbraio scorso con un valore di 1.541 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato ottobre 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 1.430 euro al metro quadro. sul fronte affitti si registra una sostanziale tenuta: per gli immobili residenziali in affitto sono richiesti in media 8,88 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 1,02% rispetto a agosto 2024 (8,79 euro mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo nel mese di giugno, con un valore di 10,18 euro al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato dicembre 2023: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media 7,94 euro al mese per metro quadro.

Dal punto di vista immobiliare le zone più importanti, in termini di numero di annunci pubblicati, restano ancora San Pierino, Ponte a Cappiano, Galleno, Massarella. In assoluto la zona più presente negli annunci immobiliari è San Pierino.

C. B.