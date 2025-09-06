L’Aurora Montaione è pronta per la sfida: "La nostra ambizione è quella di far bene"

Squadra mediamente giovane all’insegna della continuità rispetto alla scorsa stagione, con una forte identità di paese. Questa la strada intrapresa dall’Aurora Montaione, che anche quest’anno militerà in Seconda Categoria. "Abbiamo confermato la maggior parte del gruppo, andando a inserire qualche giovane e riportando alla base alcuni ragazzi di Montaione – esordisce il direttore sportivo, Roberto Simoncini –, il tutto con un occhio di riguardo anche per i nostri Juniores, a cui nell’arco della stagione cercheremo di trovare spazio. Del resto, con le difficoltà del mercato, farsi i giocatori in casa per noi è un’esigenza. È un gruppo dall’età media abbastanza bassa, con solo il nostro capitano Rossi e il nuovo arrivato Mori ad avere una carta d’identità un po’ più pesante".

A cambiare è stata invece la guida tecnica, anche se il nuovo mister Maurizio Mitra è tutt’altro che un volto nuovo. "Nelle ultime stagioni per un motivo o per l’altro, tra risultati negativi e visioni diverse sulla gestione del gruppo, non siamo riusciti a portare fino in fondo i tecnici che avevano cominciato e Maurizio durante l’anno è stato una sorta di allenatore in campo dimostrando maturazione e capacità di dialogo con i ragazzi, che lo rispettano molto. Quindi ho deciso di dargli piena fiducia, del resto di calcio non dobbiamo certo insegnargli nulla. Ci mancherà in campo, ma siamo sicuri che possa essere il profilo giusto per guidare questo gruppo e l’inizio è stato confortante: in questi primi giorni di preparazione la squadra lo sta seguendo lavorando bene".

Per quanto riguarda gli obiettivi, il diesse arancioblù è chiaro. "La nostra ambizione è quella di far bene, ma non ci vogliamo porre obiettivi specifici anche perché andremo ad affrontare realtà che hanno speso cifre importanti per costruire la squadra – spiega –, ma il gruppo è consolidato e ha voglia di mettersi in gioco, personalmente mi aspetto una crescita anche da parte di chi è con noi ormai da qualche anno". Simoncini chiude poi con un’analisi su campionato e Coppa Toscana. "Il girone di campionato è più o meno quello dell’anno scorso con due o tre neopromosse pisane che sono delle incognite. Ci sono molti campi ostici, ma per noi è logisticamente più comodo – conclude –. Domani invece esordiremo in Coppa nel sentito derby contro il Corazzano, che è sicuramente una delle grandi favorite, dopo il mercato che ha fatto. Io, però, sono fiducioso".

Simone Cioni