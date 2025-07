Con alla guida un direttivo tutto al femminile. Marignana punta in alto

CAMAIORE

Marignana, il rione ‘rosa’, si racconta dopo il secondo posto dello scorso anno. Non per i colori, ma per un direttivo tutto al femminile per il borgo della Befana e del 25 Aprile, chiesa baciata dal sole e lunga gradinata e tanta passione. Per due punti l’anno scorso non hanno conquistato il podio e, con sport e dignità, hanno incassato, ma adesso scalpitano.

Caporioni Jessica Pescaglini e Francesca Lazzarini, presidentessa Sara Barsotti, vice Anna Lisa Di Luca e tesoriera Ilaria Dinelli: giovani dame dell’ ‘altra meta’ del cielo’ che portano verve e intelligenza. "Il nostro segreto? Essere affiatati nel palio e nella vita – affermano Jessica e Francesca – siamo insieme come atlete ed atleti e soprattutto siamo amici".

A Marignana i colori sono il bianco e il blu di quel cielo che protegge il paesino durante le sere dell’Epifania dove la gente festeggia e prepara le ‘calze’ e di quello patriottico della Liberazione, ogni anno celebrata con rispetto. Al Palio sono uniti e decisi. "Come allenamenti stiamo andando molto bene – racconta Francesca – gli atleti senjor sono tutti ragazzi intorno ai trent’anni e quindi molto energici e che mettono il cuore intero nelle gare".

Fortuna e cuore è il binomio vincente. "Insieme escono anche al di la’ del Palio e sono affiatati – prosegue Jessica – c’e’ lo stesso impegno spontaneo nei bimbi e nelle cheer leader". Sono anni che il Marignana attende di portare a casa il cencio e il fatto di averlo sfiorato nel 2024 aumenta molto la grinta. "Voglio raccontare una chicca – afferma chiudendo Francesca, pallavolista –. So cosa sia lo sport e il crescere in una squadra: la nostra miss è stata, da piccola, una delle mascotte, poi atleta junior e dopo senjor". Questo significa proprio ‘crescere con il Palio’.

