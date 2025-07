La prima squadra riparte da Maurizio Mitra

La stagione dell’Aurora Montaione si era conclusa senza sorprese: un ottavo posto nel girone G di Seconda Categoria, ben lontani dalle zone pericolose della retrocessione, ma anche a 10 lunghezze dalla zona play-off. In questi giorni, però, la dirigenza si è attivata per cambiare ritmo e dare continuità, fiducia e solidità a quanto costruito negli ultimi anni. È per questo che il diesse Roberto Simoncini, confermato nel ruolo anche per la prossima stagione, ha annunciato l’ingaggio di Maurizio Mitra come nuovo allenatore della prima squadra. Mitra è un volto già noto e amato a Montaione, anche per avere indossato la maglia da calciatore fino all’anno scorso: una figura che porta con sé esperienza, personalità e una visione del calcio maturata sui campi di tutta la Toscana fino a pochissimo tempo fa. Scelta, come si legge sui canali social dell’Aurora Montaione, dettata da fattori quali "una profonda conoscenza del nostro ambiente, la sua determinazione e le sue idee, che saranno i capisaldi di questa nuova avventura". Con Mitra, sono poi stati annunciati altri cambiamenti interni allo staff: uno su tutti Matteo Corti come nuovo vice-allenatore della prima squadra, che affiancherà Mitra nella sua nuova avventura. Anche lui ex calciatore, che ha interrotto la propria carriera vestendo proprio negli ultimi anni la maglia del Montaione: dopo due anni di esperienza nella categoria Uisp con i ‘cugini’ dello Strettoio FC, Matteo torna di nuovo a vestire i colori dell’Aurora Montaione. "Il suo ritorno", scrivono di lui sui social, "rappresenta non solo un valore aggiunto sul piano tecnico ma anche un segnale importante di attaccamento e appartenenza visto il suo forte legame con questi colori". Oltre al vice, poi, si aggiunge allo staff della Prima squadra Andrea Nardi, nuovo allenatore dei portieri dopo aver allenato la categoria Juniores nelle scorse stagioni. Mitra e Corti prenderanno il posto di Razzanelli e Borghi, allenatori del Montaione nella scorsa stagione, che la società ha ringraziato a margine del comunicato sui due nuovi allenatori.

D.N.