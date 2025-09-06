Le modifiche alla viabilità per domani

Il conto alla rovescia è quasi finito. Domani, domenica 7 settembre, Empoli e Vinci saranno interessate da importanti modifiche alla viabilità per consentire le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto nel cantiere del teatro Il Ferruccio. A Empoli, la zona circostante il luogo del ritrovamento verrà evacuata già dalle prime ore del mattino: fino alle 9 sarà consentita solo l’uscita dalla cosiddetta zona rossa, che successivamente sarà completamente interdetta al traffico veicolare e pedonale (pubblichiamo lamappa delle strade interessate ai divieti nella pagina accanto, ndr).

Il territorio di Vinci coinvolto coincide con gran parte della frazione di Spicchio. Anche qui scatterà l’interdizione alla circolazione, con varchi presidiati da polizia municipale e volontari della Protezione civile nei principali punti di accesso: tra questi via Battisti, via Cairoli, viale Togliatti, via Sauro, via Guicciardini, via Mameli, via Buonarroti e via del Palazzo. Sono inoltre previsti provvedimenti specifici: in via della Chiesa sarà attivato il doppio senso dalle 7.30, mentre in via Limitese (tra civico 49 e via della Chiesa) scatterà il senso unico alternato. In via della Chiesa, dal civico 8 a via Limitese, divieto di sosta con rimozione forzata già dalle 6. Il Comune di Vinci ha predisposto un’area di accoglienza al palazzetto Falcone e Borsellino, mentre nel piazzale della scuola media di Sovigliana sarà attivo il punto di comando avanzato del Coc, operativo da ieri fino al termine delle operazioni.