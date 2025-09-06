Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Empoli
CronacaFesta della rificolona con laboratorio
6 set 2025
SIMONE CIONI
Cronaca
Festa della rificolona con laboratorio

Per approfondire:

"Ona, ona, ona ma che bella Rificolona, la mia l’è co’ fiocchi, la tua l’è co’ pidocchi". Così recitava la tradizionale canzoncina del folklore popolare fiorentino ogni 7 settembre durante la festa della Rificolona. Tradizione che a Montespertoli sarà confermata anche domani. La giornata inizierà con i laboratori creativi per bambini al Centro Culturale Le Corti e culminerà in serata con la sfilata delle lanterne in piazza del Popolo, accompagnata dalla musica della Filarmonica Amedeo Bassi. Oltre a portare la propria rificolona, infatti, i più piccoli potranno divertirsi a crearne una con l’attività "Costruisci la tua Rificolona" proposta dalla Biblioteca Balducci. Si tratta di un laboratorio gratuito che si svolgerà domani pomeriggio alle 17, a cui però per partecipare è necessario prenotarsi ail numero 0571 600228 oppure scrivendo a [email protected]. Durante la sfilata, a tutti i bambini e bambine verrà offerto il gelato dalla Coop di Montespertoli. La festa è da ricollegarsi all’arrivo, in passato, in città di tanti contadini e montanari che, provenienti sia dal vicino contado che dalle zone più impervie del Casentino e della Montagna Pistoiese, si recavano a Firenze rischiarandosi l’insicuro cammino con lanterne di varia forma appese in cima a bastoni, canne o pertiche.

BambiniRificolona