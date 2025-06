Intelligenza artificiale ed enoturismo

Non solo tecnologia. Sabato 7 giugno, la città di Vinci ospiterà un evento di rilievo internazionale dedicato all’innovazione, alla sostenibilità e all’intelligenza artificiale applicata al territorio come destinazione turistica: l’Artificial Intelligence Bootcamp & Challenge, frutto della collaborazione tra l’Università di Pisa e l’associazione Strade del Vino e dell’Olio del Montalbano. L’iniziativa rappresenta il seguito di numerosi incontri avvenuti negli ultimi anni, che hanno visto protagonisti studenti dei corsi di Agribusiness delle Università di Pisa e Siena, dottorandi e ricercatori impegnati nella valorizzazione del territorio attraverso ricerche sui prodotti tipici, strumenti digitali e strategie di marketing territoriale.

Quest’anno, l’evento si inserisce nel quadro del dottorato nazionale in Intelligenza artificiale per la società, dell’Alleanza Europea Circle U. e del progetto finanziato dal Pnrr Sobigdata, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni AI-driven per la promozione di destinazioni turistiche sostenibili e inclusive, con un focus sul territorio delle Terre di Leonardo. Le attività includeranno workshop formativi, interviste a operatori del territorio e visite di studio a luoghi simbolici come il Museo Leonardiano. I partecipanti raccoglieranno dati e svilupperanno proposte progettuali innovative, con il supporto di esperti del settore. Il percorso culminerà nel Demo Day del 10 giugno, che si terrà all’Università di Pisa, dove i team presenteranno le loro soluzioni davanti a una giuria di esperti e stakeholder locali.