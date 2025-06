Enjoy Festival tra concerti e buon cibo

MONTELUPO FIORENTINOCibo da strada, musica e tanto divertimento è quanto promette "Enjoy Festival", che da stasera fino a domenica prossima torna ad animare piazza dell’Unione Europea a Montelupo dalle 11 a mezzanotte. Al centro del format, ideato da T-Event di Tommaso Lunghi, c’è una proposta variegata e coinvolgente: concerti live, spettacoli, workshop olistici di yoga, meditazione, massaggi, riflessologia e cristalloterapia, oltre a momenti di intrattenimento per grandi e piccoli. I visitatori potranno assaporare una vasta selezione di cibo da strada di qualità, con particolare attenzione alle esigenze alimentari più diverse, incluse opzioni vegetariane, vegane e plant-based. Sarà anche presente un mercato dedicato a pietre e materiali legati alle pratiche spirituali e naturali, molto apprezzati dal pubblico di settore. "Enjoy Festival" si rivolge a un pubblico trasversale, dai bambini agli adulti. Per quanto riguarda le serate musicali si comincia oggi con "883 mania" (nella foto il cantante), la tribute band degli 883 che sta spopolando in tutta la Toscana e non solo, un live tutto da cantare sotto palco con le più belle canzoni della band italiana. Domani spazio invece a "Crazy 90s", lo show più pazzo dedicato agli anni Novanta per ballare e divertirsi, con animazione, dj set, gadget e tanta musica. Infine, domenica sera show time e dj set a chiudere il festival.