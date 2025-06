Rifacimento marciapiedi. Il progetto degli interventi

Un’operazione che, a seguito del progetto presentato dalla società incaricata, costerà oltre 100mila euro in più rispetto al contributo stanziato dalla Città Metropolitana di Firenze. Ed in attesa di un’integrazione economica da parte della Metrocittà, il Comune mira a suddividere il maxi-intervento in due lotti.

E’ il punto sull’intervento di rifacimento dei marciapiedi della SP106, che sul territorio si declina in via Giacomo Matteotti e via Dante Alighieri. Si tratta di lavori di fresatura, del rifacimento della finitura tramite posa di pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso. Gli operai interverranno in 25 tratti, nei punti in cui la pavimentazione è maggiormente deteriorata.

La Città Metropolitana aveva già stanziato 200mila euro per l’opera, in aggiunta a 25mila euro di risorse a carico del Comune che proprio pochi giorni fa ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica. Solo che, rispetto all’importo inizialmente stimato in 225mila euro, il progetto presentato dallo studio di ingegneri incaricati di progettare l’opera prevede un costo di 353mila euro.

E su queste basi il Comune intende dividere il lavoro in due stralci, per poter affidare ed iniziare i lavori del primo lotto con le somme già stanziate da Città Metropolitana. E poter nel frattempo richiedere ulteriori fondi alla Metrocittà per procedere in un secondo tempo con l’avvio (ed il completamento) del secondo stralcio.