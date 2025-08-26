Ignorano l’alt della polizia e scappano in auto: fermati, avevano mezzo chilo di eroina

Empoli, 26 agosto 2025 – Hanno ignorato l'alt della polizia e sono fuggiti a bordo di un'auto, ma sono stati bloccati dopo un breve inseguimento. All'interno del veicolo quasi mezzo chilo di eroina pronta per essere spacciata. Tre cittadini nigeriani - di 26, 33 e 38 anni - sono stati arrestati nella serata di ieri, lunedì 25 agosto, nel corso di un'operazione straordinaria di controllo del territorio condotta dalla polizia di Stato di Empoli.

I tre uomini viaggiavano su una Fiat Punto quando, all'altezza di un posto di controllo predisposto per il contrasto allo spaccio di droga, hanno ignorato l'alt degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Toscana e del Commissariato di Empoli, dandosi alla fuga. L'inseguimento si è concluso poco dopo con il blocco del mezzo. Fermato il veicolo, il conducente è stato subito immobilizzato. Gli altri due occupanti hanno tentato di fuggire a piedi ma sono stati raggiunti a pochi metri di distanza. Durante le fasi dell'arresto, uno dei fuggitivi ha reagito con violenza, colpendo gli agenti con calci e pugni e provocando loro contusioni.

La perquisizione personale e del veicolo ha portato al sequestro di 485 grammi di eroina, suddivisi in 44 ovuli, oltre a 0,85 grammi di hashish, 0,54 grammi di marijuana, 990 euro in contanti e quattro telefoni cellulari, ritenuti strumenti utili all'attività di spaccio. I tre uomini sono stati arrestati con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione della Procura di Firenze, sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Sollicciano, in attesa di convalida. Il conducente del veicolo è stato anche sanzionato per guida senza patente e per non essersi fermato all'alt della Polizia.