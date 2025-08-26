Cantiere in via del Chiassetto: "Finire la pavimentazione"

Stanno proseguendo i lavori relativi alla riqualificazione di via del Chiassetto e di via XX Settembre, per un investimento da mezzo milione di euro. Lo ha fatto sapere pochi giorni fa la sindaca Francesca Giannì, facendo il punto sulle operazioni attualmente in corso e su quelle che saranno ultimate nelle prossime settimane. Il piano prevede nel dettaglio la demolizione dell’attuale sede stradale e la realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra arenaria su tutta l’area interessata (poco meno di un migliaio di metri quadri) oltre al rifacimento della scalinata su via del Chiassetto. Saranno realizzati inoltre una serie di massetti in calcestruzzo armato. "Nel tratto fra via del Chiassetto e via Ferruccio è stata ultimata la demolizione della vecchia pavimentazione, oltre allo scavo, il rifacimento della fognatura, la riorganizzazione e il parziale rifacimento dei sottoservizi, la predisposizione dei cavidotti Telecom e la nuova lastricatura. Manca da realizzare l’impianto di pubblica illuminazione e la posa dei corpi illuminanti – ha spiegato la prima cittadina – un avanzamento analogo riguarda la stessa via del Chiassetto: resta da completare la pavimentazione in lastricato, il rifacimento dei gradini in pietra e la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione. Oltre al tratto che porta alla cabina Enel, oggetto di lavori dal prossimo settembre".