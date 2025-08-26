Musica e golosità al circolo di Martignana

MONTESPERTOLIE’ tra gli appuntamenti più golosi dell’estate. Torna la tradizionale sagra della pizza dolce al Circolo Arci di Martignana, iniziativa organizzata con il patrocinio del Comune di Montespertoli. Schiacciate dolci farcite con nutella e mascarpone, pizze alla frutta fresca, una spolverata di zucchero a velo e il gusto è servito. Intrattenimento e tanta musica, incluse nella proposta. La sagra porta in tavola una delle specialità più amate della tradizione locale; dal 3 al 7 settembre tutti gli appassionati potranno gustare non solo la ricetta classica, ma anche interessanti varianti guarnite con pere e cioccolato, frutti di bosco e tante altre soluzioni, tutte rigorosamente preparate con prodotti freschi e di alta qualità. Ogni giorno la cucina apre a partire dalle 20, proponendo anche altre pietanze, come primi piatti e pizze classiche. Ad accompagnare la ‘regina’ della manifestazione, la pizza dolce, sarà un calendario ricco di spettacoli per tutti i gusti. L’appuntamento è in via della Torraccia, dove sarà festa grande ogni sera fino alle 23. Per gli spettacoli l’ingresso è libero. Si comincia mercoledì 3 con l’esibizione della scuola di musica "Lizard", e avanti con un programma ricco e variegato che include venerdì lo spettacolo della scuola di balli caraibici "OIa Latina" e sabato il Vasco Rossi Tribute One Man Show.