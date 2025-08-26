Adesso “C’è un amico che ti aspetta“. Il Comune di Vinci cerca casa a 7 cani

Chi trova il suo ’quattro zampe’ trova un tesoro. O se vogliamo c’è, nella patria di Leonardo, anche lo slogan: "C’è un amico che ti aspetta". E’ la campagna del Comune di Vinci per l’adozione di sette cani custoditi nel rifugio Hermada. I residenti di Vinci possono contattare il canile e trovare tutte le informazioni necessarie. Si chiamano Lavinia, Leonardo, Donatello, Alice, Cesare, Wanchan e Negan. Sono i sette cani rintracciati nel territorio di Vinci ospitati nel rifugio Hermada, il canile sanitario che ha sede a Montecatini Terme, per i quali è stata aperta una campagna di adozione. Al momento sono sotto le cure attente dei volontari dell’Associazione Amici degli Animali.

"L’idea di organizzare questa campagna di sensibilizzazione nasce dopo una nostra visita al canile – spiega il sindaco, Daniele Vanni - Abbiamo trovato una struttura pulita, organizzata e con personale competente. Distribuiremo locandine nei negozi; cercheremo di utilizzare i social network per una vera campagna di comunicazione. Ci auguriamo che l’operazione di sensibilizzazione possa avere successo in quanto con l’adozione possiamo garantire ai cani un futuro sereno". "Ringraziamo il Canile Hermada – aggiunge l’assessore Giulio Vezzosi - I volontari e gli educatori hanno lavorato a un percorso personalizzato con ognuno dei cani presenti nella struttura affinché potessero tornare a essere adottabili da una famiglia superando o affrontando così i traumi che questi animali hanno vissuto prima di essere presi in carico dal canile".

L’augurio e il desiderio, specie oggi che ricorre la giornata internazionale del cane, sono che questi pelosetti possano trovare al più presto una nuova sistemazione. Una casa e soprattutto una famiglia di cui entrare a fare parte. Anche un rifugio animalista potrebbe essere la giusta soluzione per alcuni di loro. L’età di queste bestiole è compresa fra i 6 mesi e i 6 anni e ciascuno è accompagnato da una speciale scheda che recensisce il cane per le proprie caratteristiche comportamentali. I residenti di Vinci possono contattare direttamente il canile al 334.6211610 (sette giorni su sette, dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20) per avere tutte le informazioni necessarie sugli animali.

