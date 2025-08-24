Incidente fatale in Calabria, addio all’infermiere De Lorenzo: aveva lavorato per anni a Empoli

Empoli, 24 agosto 2025 – Il destino ha scelto un giorno d’estate per strappare alla vita Andrea De Lorenzo. Classe 1979, aveva compiuto 46 anni lo scorso 22 maggio, e aveva vissuto per molti anni a Empoli lavorando all’ospedale cittadino come infermiere prima di fare ritorno nella sua amata Calabria. Se n’è andato venerdì, dopo una corsa disperata all’ospedale di Cosenza, in seguito a un incidente sul lungomare Sirimarco di Praia a Mare, a pochi metri dallo stabilimento balneare di famiglia. La sua vita si è fermata bruscamente quando lo scooter sul quale viaggiava si è scontrato, per motivi ancora in corso di accertamento, con un’auto a un incrocio. L’impatto, violentissimo, lo ha scaraventato sull’asfalto provocandogli un grave trauma. Soccorso subito, era stato trasferito d’urgenza prima all’ospedale cittadino, poi in elicottero a Cosenza per un intervento d’emergenza.

Una lotta lunga ore, seguita col fiato sospeso da parenti, amici e colleghi anche empolesi. Ma alla fine il cuore di Andrea non ha retto. Era fratello del sindaco di Praia a Mare, Antonino, ma soprattutto era un uomo che aveva fatto della cura degli altri la propria missione. Infermiere stimato, lavorava nello stesso ospedale cittadino dove era stato portato subito dopo l’incidente. Anni prima aveva studiato e lavorato a Empoli, conseguendo un master in coordinamento, prima di tornare a casa per stare vicino alla famiglia. Andrea lascia la compagna e due bambine piccole, che dovranno crescere con il ricordo di un padre affettuoso e presente, di un uomo che credeva nella forza della comunità. La sua morte ha squarciato il cuore di tutta la provincia di Firenze, che in queste ore si stringe attorno ai De Lorenzo. Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal Nursind di Firenze: “La notizia della prematura scomparsa di Andrea De Lorenzo, amico e dirigente sindacale, ci addolora profondamente”. A restare è l’immagine di un uomo buono, di un professionista generoso e di un padre che vive ora negli occhi delle sue bambine.