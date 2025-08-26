Il resort Castelfalfi è “Best place to work“

Un ambiente sano e stimolante in cui lavorare, in cui ognuno possa sentirsi valorizzato e rispettato. Non è un’utopia, ma una realtà riconosciuta - garantita e certificata - al Castelfalfi Resort di Montaione. La tenuta, gioiello dell’Empolese Valdelsa col suo hotel pentastellato integrato nel borgo medievale di Castelfalfi, è ufficialmente "Great Place To Work Certified" per il 2025. Un riconoscimento prestigioso, basato interamente sulle testimonianze spontanee dei membri del team attualmente in forza, che hanno condiviso la loro esperienza lavorativa all’interno dell’azienda. "Great Place To Work" è l’autorità globale di riferimento in tema di cultura aziendale, esperienza dei collaboratori e stili di leadership capaci di generare risultati di eccellenza, fidelizzare i talenti e favorire l’innovazione. "Questa certificazione - afferma Sarah Lewis-Kulin, vicepresidente Global Recognition di Great Place To Work - è un traguardo ambito, che richiede dedizione costante e intenzionale al benessere dei collaboratori. Con questo riconoscimento (l’unico basato esclusivamente sul feedback in tempo reale dei membri del team) Castelfalfi si distingue come una delle migliori realtà in cui lavorare, offrendo un ambiente professionale di eccellenza". "Un riconoscimento di straordinaria importanza - commenta Gianpiero Caltagirone, Corporate Director of People and Culture di Castelfalfi - che testimonia il nostro impegno costante nel coltivare un ambiente in cui ogni membro del team si senta valorizzato, parte di una visione condivisa".