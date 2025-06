Il giorno della Mille Miglia in centro. Arcobaleno d’Estate, è qui la festa

Col ruggito dei motori si accende l’estate empolese. E la Mille Miglia, oggi, fa tappa in città. Ci si prepara a vivere giornate speciali nel segno della passione per i motori, dell’intrattenimento e delle tradizioni più sentite. Tutto questo grazie ad "Arcobaleno d’estate", il grande contenitore di eventi ideato da La Nazione insieme a Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica e organizzato da Confesercenti per valorizzare, gratuitamente, il meglio dell’offerta estiva 2025. Un’occasione importante per rilanciare il territorio, attrarre visitatori, animare le piazze con un programma pensato per tutti, e di cui Empoli è quest’anno uno dei cuori pulsanti.

Il fine settimana si apre oggi con un appuntamento di rilievo internazionale: il transito della quarta tappa della Mille Miglia, la corsa più affascinante del mondo. Da qui prende il via "Empoli Classic – Passione e Motori" manifestazione curata da Confesercenti Empolese Valdelsa che fino a domenica porterà raduni, mercatini e concerti. Tra le 10 e le 16 di stamani gli equipaggi, partiti da Cervia, arriveranno scaglionati a Empoli per proseguire poi verso San Miniato e Pontedera, raggiungere la costa tirrenica, risalire a Viareggio e avviarsi alla conclusione del giro.

Empoli entra così a pieno titolo nel circuito dell’Arcobaleno d’estate, come sottolinea Gianluca D’Alessio di Confesercenti: "Una grande opportunità. La corsa è seguita da appassionati anche stranieri e richiama un pubblico di qualità che avrà modo di scoprire il territorio. Una proposta accattivante anche per intrattenere i residenti. Dopo il ricco cartellone di Natale, L’Arcobaleno d’estate ci permette di affacciarci ad un altro tipo di turismo, quello estivo".

Oltre 400 equipaggi attraverseranno la città passando dalla Statale 67 (tratto montelupino), via Masini, via Salvagnoli, via Tinto da Battifolle, piazza della Vittoria, via del Giglio, Canto Guelfo e piazza Farinata degli Uberti, dove è previsto il consueto controllo del timbro. Il percorso proseguirà poi in Canto Pretorio, via del Papa, via Roma, via Verdi, via Fabiani, via IV Novembre, via Carraia, via del Terrafino, fino a ricollegarsi alla Statale 67 e via 2 Giugno. Occhio alla viabilità, durante il passaggio sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione sulle strade interessate.

"È la prima volta che la Mille Miglia fa tappa a Empoli – afferma il sindaco Alessio Mantellassi –. Un evento attesissimo che darà il via a un week-end straordinario. Felici di accogliere la corsa più bella del mondo nel nostro centro storico, tra le piazze più belle della Toscana".

Ma la festa non si esaurisce con il passaggio dei motori ruggenti. Piazza Gramsci si trasformerà in una grande arena a cielo aperto con musica dal vivo e street food, dalle 18 di oggi fino a mezzanotte, e poi domani e domenica dalle 10 a tarda sera. In piazza della Vittoria, piazza del Popolo, via Roma e via Salvagnoli si terranno raduni d’auto e moto d’epoca, con un mercatino d’autore in piazza delle Stoviglie. E non finisce qui. Il 544esimo Volo del Ciuco animerà la serata di domani con il corteo, gli sbandieratori, le esibizioni medievali. "Una festa nella festa – ricorda l’assessore al Turismo Matteo Bensi – che unisce innovazione e radici, accogliendo il futuro con lo sguardo rivolto alla storia della città".